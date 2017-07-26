近半美国人支持弹劾特朗普

《今日美国报》和自媒体伦理网站联合进行的最新调查结果显示，在特朗普总统上任仅6个月后，美国人在是否应该罢免特朗普的问题上一分为二，支持和反对此举的人均占42％。虽然国会目前尚未采取任何有效行动来弹劾特朗普，但民调结果凸显了这位意外赢得去年大选的外行候选人的支持者和反对者的政治热情燃烧得有多快。1/3的受访者说如果特朗普被弹劾他们将非常失望。
47岁的受访者薇拉·皮特在电话采访中说：“我并不真正信任他——他上任后所做的一切，所有的谎言，对他的调查，他对手下工作人员所说的事情。”这位来自旧金山郊区的护工在去年大选中将票投给了民主党候选人希拉里。美国人为今后将要面临的混乱局面做好了准备。
干完第一个任期，无论出于什么原因。只有约1/4的人(27%)对他能够顺利度过4年任期表示有信心。甚至1/10的共和党人都对他能否坚持到任期结束表示怀疑。
新罕布什尔大学资深研究员、自媒体伦理网站民调主管戴维•穆尔说：“这些结果表明特朗普或许是美国历史上、当然也是近代史上在首个任期内受批评最多的美国总统，在公众中极不受欢迎，在上任仅6个月后就有很多人要求弹劾他。”自媒体伦理网站是一个非盈利、无党派的新闻网站。
在民调中，对于特朗普所做的工作，44%的人表示赞赏，51%的人表示不赞同。对他的反对力度强于对他的支持力度：38%的人强烈反对他，只有22%的人强烈支持他。近70%的民主党人说特朗普应该被弹劾。持此观点的无党派人士达36%。或许令人吃惊的是，有这种想法的共和党人达到了15%。
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