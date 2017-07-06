2050年前人类面临的十大挑战

人类当前面临的最大问题包括如何利用土地来应对人口爆炸。核能何去何从以及贫富差距拉大，等等。未来将出现的巨大挑战又是什么？在今后30年，世界需要解决的问题是什么？预测是不可能的，但是我们可以从当前的科技趋势中看出一些端倪。以下是明天可能面临的重大问题。
一、转基因引发争议
去年科学家们开始围绕编辑人类DNA的相关新技术展开激烈争论。这项技术名为Crispr ,是改变人类DNA以消除癌症等疾病的工具。
听上去很了不起，对吗？但是，如果转向伦理的黑暗面，这就变成了一个优生学式的面子工程，挑选具有某种智力或某种体型括征的胚胎来生育“设计婴儿”，又将怎样呢？对于其将产生的广泛后果，我们需要做好准备——更要确保伦理学家在可能渴望改变我们DNA的每个实验室、大学和公司的会议桌前占有一席之地。
新西兰惠灵顿维多利亚大学的伦理学教授尼古拉斯•阿加说：“对于我们可能想保护我们身上的什么东西进行充分反思需要时间——应该从广泛的角度考虑这对人类意味着什么。新的技术可能性似乎层出不穷，很难有时间进行伦理反思。”
二、老龄化前所未有
我们将来面对的不只是世界人口爆炸的问题——还有人们的寿命超过以往。这是好事——不过老年人都需要护理。实际上，百岁老人人数将增加50多倍——今天为50万，到2100年将超过2600万。从英国到日本再到中国，65岁以上人口庞大的社会将变得更加普遍。今后20年，随着老年人口增加，我们需要提高对老年人的护理(日本甚至盯上了机器人，这或许需要出台政策，允许更多移民入境来弥补劳动力老龄化以及生育率下降。
三、城市逐渐消失
像迈阿密这样的城市，不用太费劲，就可以看出21世纪城市如何变化——不断升高的海平面让一些城市逐渐消失。由于气候变化，不仅街上洪水泛滥越来越常见，而且。除了建更多的海堤，这座城市要求所有的新建筑加高底层。不过，那就是块膏药——如果现在的趋势继续下来，我们可能不得不眼睁睁地看着失去一些城市、岛屿和孟加拉国这样的低洼地区。经济影响深远，而气候难民可能成为常态。
随着城市人口的增加，各城市的压力越来越大。如果气候变化造成大最移民，那么现有的基础设施、服务和经济的承受能力可能被逼至极限。
四、社交媒体“威胁”
社交媒体使我们的交流方式复杂化将近十年了。那么30年后社交媒体会是什么样子，到那时可能带来什么威胁？
比如说，一个没有隐私的世界。这是我们已经看到的一个问题。除了消磨掉我们的隐名和隐私的意识和愿望，社交媒体还带来了网络欺凌等诸多问题。世界各地的很多慈善机构和非营利机构发动了反对网络钓鱼的斗争，但是执法机关和社交媒体公司能否解决这一问题还有待研究。
那么还有一个需要考虑的是“信息节食”的问题：如果假消息无处不在的现状依然如故，那会对人们看世界的方式造成什么样的影响？如果人们几个月、几年甚至几十年接触的都是不可靠的消息源，那对文明社会不是好兆头。
尽管如此，鉴于社交媒体问世如此之快，乐观者可能说，那些问题可能很快解决。在今后30年的时间里，我们可能应对我们根本没有想到的社交媒体问题。毕竟，脸书网站也只有13岁。
五、地缘政治困局
过去一年见证了我们地缘政治的脆弱平衡完全被打破。这可能使今后20年的全球稳定成为一个问号。
朝鲜发射导弹。成千上万难民越境逃难。黑客干预别国选举。全球民族主义情绪高涨。2016年(以及2017年到目前为止)的重要新闻主要是无休止的政治剧，造成了“地缘政治雷区”和“史无前例的地缘政治变化”——不管是应对反复无常的朝鲜、叙利亚难民困局还是英国退出欧盟。加上黑客行为、核导弹和其他危险技术的传播，很容易看出为何维持基本的外交变得至关重要。
六、汽车数量猛增
尽管城市化发展迅速，关于高速列车以及高速管道列车这样神奇技术的谈论还是惹人关注。但是汽车将来还在——实际上，今后20年，路上的汽车将会更多。无人驾驶汽车技术进展很快，主要的技术公司和汽车制造商在积极努力，争取今后几年推出无人驾驶汽车。不过，有研究显示，汽车不管是不是自动驾驶的——数量将猛增。在像中国这样的中产阶级正在壮大的国家，由于开车人口越来越多，对环境和基础设施将是一大挑战。我们如何确保安全、治理污染和确保无人驾驶汽车不成为路上的威胁？
七、自然资源减少
21世纪的新技术和产品都需要用稀土金属制造——个普通的智能手机有60多种“成分”。这造成地球自然资源紧张：在中国发现了世界上90%的稀土金属，估计今后20年其矿藏将枯竭——这些材料的好的替代品不容易得到。
八、定居其他星球
太空旅游公司如何确保它们安排的活动安全？我们如何按照斯蒂芬•霍金的要求设法将人送上火星或另一个星球居住？今天太空旅行似乎是航天机构和亿万富翁的专属，但是随着它越来越容易实现，一系列的新挑战就会出现。外层空间越来越不像终极边疆，而像我们的后院。随着前所未有地投入巨额资金将人送到漆黑的深渊，这一背后的后勤保障、安全和外交都需要认真考虑。
九、药物增强脑力
利用药物增强脑力已经司空见惯，而发达国家大多数人依赖其智能手机作为“外置”记忆力。让我们推断几十年之后，比如，设想有靶向药物可以让我们比现在思考得更快，也可以进行技术埋植，帮助我们集中注意力达几个小时或几天，超过人的正常能力——世界各地的实验室正在探索这些进步。问题是：负担不起增强脑力的人们怎么办？这会扩大贫富差距，让富人更富吗？接着还有法律和伦理问题：在考试前喝杯咖啡是可以接受的，可是能够进行埋植或服用聪明药吗？增强智力带来的挑战才刚刚出现。
十、人工智能变强
未来学家雷•库曰韦尔做出了一系列的预测——有些给人启迪，有些令人震惊。其中有一个预测听上去像科幻小说，称人工智能有朝一曰将变得比人类智力更强大，呈指数级自我提升。
这远非大多数人的观点，但鲜有人否认人工智能会变得越来越强大。因此，就像基因编辑，随着人工智能越来越多地影响到我们的生活，从医疗保健到金融市场，技术和人工智能需要考虑他们的工作带来的伦理和社会影响。
至于对世界末日的预测，若实说那不可能——不过掩盖不了人工智能将深刻改变我们的生活和工作方式这一事实。某些人工智能可能失灵或摆脱其创造者的控制，从而给人类带来灾难，造成生命损失或数以百万计美元的财产损失。
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