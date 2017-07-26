欧洲宇航员将首度来华联训 对中国同行赞不绝口

德媒称，欧洲航天局的宇航员将于近期赴华参加为期10天的训练。
据德国《明镜》周刊网站7月24日报道，由于美国的反对，中国无法参与国际空间站项目。不过，中国也在太空建立了自己的前哨——天宫二号空间实验室已经被送入太空。按照欧洲航天局的想法，欧洲人有朝一日也可能飞往中国的空间站。
报道称，现在要通过联合训练深化这一合作。欧洲航天局的宇航员萨曼莎·克里斯托福雷蒂和马蒂亚斯·毛雷尔将于8月赴华参加为期10天的训练。他们将在山东烟台与中国航天员共同完成求生训练。这是中国首次举办此类训练。
毛雷尔说：“此次求生训练是朝欧中未来在航天领域合作迈出的又一步。”和克里斯托福雷蒂一样，他也会说汉语。不仅如此，毛雷尔也认识他的中国同行——因为叶光富和陈冬曾在位于科隆的欧洲宇航员中心参加过训练。
报道称，欧洲人和中国人已经共同进行过失重飞机训练。叶光富还完成了欧洲航天局的“洞穴训练”。来自不同国家的小组成员在意大利撒丁岛的喀斯特地貌洞穴内参加训练。
毛雷尔对中国航天员赞不绝口：“我认为他们非常优秀，是让人觉得很舒服的合作伙伴。我真的很期待能与中国同行一起前往空间站。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost