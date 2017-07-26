学者称中美更紧密合作可破贸易难题

香港《南华早报》网站7月24日刊发香港中文大学经济学教授刘遵义的文章《美国和中国可以用条约而不是全面战争来应对贸易赤字》称，中美两国可通过更紧密合作减少贸易赤字，使双方共同受益。
文章称，中美双方的贸易赤字实际上并不像其表面上看起来的那样巨大。根据最近发表的一项研究报告，在引入了国内增加值（即相互间的商品和服务出口在各国创造的国内生产总值）之后，2015年美国对中国的贸易赤字为1327亿美元。相比之下，仅以商品出口数据为基础的贸易赤字数据则高达3674亿美元。
另外，以增加值为基础的这一贸易赤字数据还没有包括中国企业向美国公司（如苹果公司和高通公司等）的海外子公司（如爱尔兰子公司）支付的专利许可费，这部分费用加起来可高达数十亿美元，它们完全可以被视为美国对中国的服务业出口收入。如果把这一部分收入算进来，中美双边贸易赤字规模会更小。
同时，还应该认识到，减少中美贸易赤字与减少美国与外部世界的贸易赤字不是一回事。从增加美国工人的就业机会和提高他们的收入水平这一角度来看，需要做的是减少美国与外部世界的贸易赤字。如果来自中国的进口减少了，但又被来自其他国家的进口取代了，那么美国工人并不会从中受益。
文章称，在现实生活中，以缩小双边贸易规模的方式来降低贸易赤字的做法并不符合美国工人和消费者的利益。因此，中美经济对话的重点应该放在增加美国对中国的商品和服务出口上，这样既能降低贸易赤字，又能使两国同时受益。例如，鉴于目前美国对石油和天然气的出口限制已经放松，基于中国目前已有的国内需求，中国就可以从美国进口大量石油和天然气。如果美国有关高技术产品的出口限制放松，中国还可以增加这类产品的进口。除目前对美国玉米和大豆的大量进口之外，中国还可以增加对美国牛肉、猪肉和大米等农产品的进口。
文章称，造访美国的中国游客数量将进一步上升，特别是在中国公民可以获得美国的10年多次往返签证之后。只要中美双方共同努力，中美贸易赤字有望在几年之内大幅降低，即便不是完全消失的话。
中国经济增长率目前稳定在6%-7%的水平，是美国经济增速的两至三倍。因此，在可预见的将来，中国对美国商品和服务的需求增速很可能会远远高于美国对中国商品和服务的需求，如此一来，双边贸易赤字将进一步缩小。
文章称，任何全面贸易战对双方都会造成损害。理智，更重要的是，自身利益终将占据上风，防止一场严重的贸易战的出现。
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