朝或在明年跨过洲际导弹门槛

美国媒体报道，美国官员在一份秘密评估报告中得出结论说，朝鲜最早明年就可以将可靠、具备核能力的洲际弹道导弹投入使用。这一判断大大缩短了平壤能够使用核武器打击北美城市的时间表。
五角大楼的国防情报局所做的这份新的评估把之前预计朝鲜弹道导弹项目的发展程度提前了两年。其依据是朝鲜最近的导弹试射显示该国的武器专家已经在军事技术方面取得了令人吃惊的突破。这一发现进一步加大了美国和亚洲国家遏制朝鲜军事能力进步的紧迫性。
熟悉这份报告的官员说，国防情报局得出结论认为，朝鲜将能够在2018年的某个时候实施“可靠，具备核打击能力的弹道导弹”项目，这意味着到明年年底前，该项目将可以从样品推进到组装生产的程度。有关官员表示，最近几个月的试射已经使得朝鲜可以对基本设计定型，在几个月内可以开始工业生产。国防情报局和美国国家情报总监办公室拒绝对任何机密评估表态。
另一方面，路透社报道说，美国常驻联合国代表妮基•黑利周二表示，美国与中国就朝鲜最近导弹试射而施加新的联合国制裁一事进行的会谈正在取得进展。她说，中国对美国提议的最初反应让她感到满意，因为中国的反应显示出“严肃认真”，但是俄罗斯的介入将成为“真正的考验”。
【韩联社首尔7月26曰电】朝鲜官方媒体26日报道称，在结束朝鲜战争的停战协定签署64周年前夕，朝鲜军人发誓已充分做好同美国作战的准备。
朝中社报道称，朝鲜人民军陆军、海军、航空与防空军官周二举行了誓师大会，而两天后便是被朝鲜视为战争胜利标志的停战协定的签署纪念曰。朝中社的报道称，朝鲜人民军次帅黄炳誓呼吁“世世代代发扬光大伟大的战胜历史，为了早曰争取最后胜利的‘ 7·27 ’努力奋斗”。
这份停战协定使得韩国和朝鲜从严格意义上来说仍处于战争状态。朝鲜已经将7月27曰定为胜利曰。在朝鲜举行誓师大会之际，有推测称，朝鲜可能准备在27日前后再次进行导弹测试以庆祝这一纪念曰。
韩国总统府青瓦台相关负责人26日向记者透露，与国防部、外交部一同密切关注朝鲜导弹试射相关动向。此前文在寅曾提议以停战协定签署纪念曰为起点停止互相敌对行为。若朝鲜发起进一步挑衅，文在寅政府与朝对话政策或受负面影响。
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