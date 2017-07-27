解析日本新型反舰导弹：3倍音速 可逆转中日实力天平

美国《国家利益》双月刊网站7月22日报道称，一款新型反舰导弹有望极大提升日本自卫队遏制外国海军的能力。这款代号为XASM-3的导弹飞行速度可达3马赫，能够突破导弹防御系统，击沉敌方军舰。这款导弹将引起中国的极大忧虑，因为其海军如要奔赴北太平洋，将不得不在该导弹的射程内航行。
美国“鱼叉”和法国“飞鱼”等传统反舰导弹使用火箭发动机和涡轮喷气发动机驱动，可以亚音速飞行。此类导弹统称为“掠海导弹”，因为它们能在距离水面15英尺（1英尺约合0.3米）的低空飞行。低空飞行的优势是来袭导弹因地球曲率的因素，可以躲避对方的侦测。导弹飞得越低，就越不容易被发现。距离地面60英尺的雷达，对在水面上方30英尺低空飞行的掠海导弹的探测距离是19英里（1英里约合1.6公里）。假如一枚“鱼叉”导弹以距离水面10米的高度飞行，敌方的防空雷达只能在导弹命中的前两分钟发现来袭导弹，几乎没有时间做出反应。
直到最近，西方国家仍在普遍使用亚音速掠海导弹。冷战期间，苏联就已开发出P-270“白蛉”（北约称SS-N-22“日炙”）冲压发动机导弹，而到冷战结束时，美国、北约和其他盟国仍未掌握这种新技术。在20世纪90年代，由于势均力敌的敌方舰队已经不存在，进一步阻碍了西方国家的导弹研发积极性，而美国从2001年开始，把重点放在陆地战上，于是“鱼叉”等较过时的导弹仍在坚守岗位，而且短期内看不到替代的新型导弹。
然而，有一个国家一直把重点放在增强海战能力上。快速提高海军的数量和质量，大量建造护卫舰和驱逐舰，建造首艘船坞登陆舰，并开始组建航母战斗编队。这个国家就是日本，一直在默默关注中国海军从一支只能在本国附近海域行动的绿水海军，成长为一支能深入印度洋和波罗的海行动的成熟蓝水海军。如今，中国海军在军舰的总吨位和数量上，均胜过日本海上自卫队。
新型XASM-3反舰导弹在21世纪初开始研发，有望让实力的天平重新倒向日本。与“白蛉”导弹一样，XASM-3导弹由冲压发动机驱动，最高飞行速度超过3马赫。像之前的反舰导弹一样，XASM-3导弹也能贴近水面飞行。这两个特点结合在一起，意味着任何不幸被锁定的军舰，从发现导弹来袭到做出反应只有不到30秒的时间。
据报道，XASM-3导弹的射程为92英里——但很可能更远。该导弹长17英尺，重近2000磅（1磅约合0.45公斤），体型小于美国海军的“战斧”巡航导弹和“标准”-6防空导弹。XASM-3导弹采用惯性/GPS制导，在飞行的最后阶段切换到被动或主动雷达制导。日本航空自卫队的F-2多用途战斗机，最多可搭载两枚XASM-3导弹。这款导弹预计在2018年开始生产。
据报道，与此同时，日本海上自卫队还将获得一款代号为XSSM的新型反舰导弹。这款新型导弹将装备日本军舰，似乎十分适配MK-41垂直发射系统。此前只能搭载2到8枚反舰导弹的日本驱逐舰，将可在其MK-41垂直发射系统里装载XSSM导弹，极大提升反舰火力，因为即使是比较老迈的“高波”级驱逐舰，也有32个MK-41发射单元，而“金刚”级“宙斯盾”驱逐舰，则拥有90个发射单元。
XASM/XSSM系列导弹可能还有第三种型号：与许多国家一样，日本仍在开发陆基反舰导弹，这个一度被认为不合时宜的举动，现在看来很有道理。
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