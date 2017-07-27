美又炒侦察机遭中国战机拦截

境外媒体称，美国官员7月24日表示，两架中国战机此前一天在东海上空拦截了一架美军侦察机，其中一架战机距离美国飞机不到300英尺（约合91米）。中国国防部7月25日回应说，中方飞行员的操作是“合法、必要、专业的”，中国空军对抵近中国东海上空的美军侦察机的处置是“依法依规”进行的。
据路透社7月24日报道，五角大楼表示这种飞行遭遇是不安全的。中国正在密切监视美国在中国海岸线附近的各种军事活动。
报道称，中国国防部7月25日表示：“美军飞机抵近侦察，威胁中国国家安全，损害中美海空军事安全，危及双方飞行员人身安全，是造成中美海空意外事件的根源。”
中国国防部称：“美方应立即停止这种不安全、不专业、不友好的危险军事活动。”
另据台湾“中央社”7月25日报道，美军指控，解放军两架歼-10战机日前在东海上空拦截美军侦察机时过于贴近，险些碰撞。外交部发言人陆慷7月25日并未证实，仅敦促美方停止抵近侦察，避免类似事件再次发生。
陆慷答复相关问题时指出：“美国军舰、军机长时期高频度抵近中国沿海实施侦察活动，严重威胁中国海空安全。中方敦促美方立即停止有关抵近侦察活动，避免类似事件再次发生。”
报道称，歼-10为大陆自行研制的第三代战机，已发展至隐形的C型。根据资料，歼-10是单发动机、轻型、超音速、全天候的多功能战机，可以执行空战和轰炸任务。
报道称，歼-10由成都飞机公司制造，作战半径为1250公里，已发展出A、B和C型，以C型最先进。
香港军事分析家梁国梁说，歼-10C较歼-10B更为先进的地方在于前者具隐形能力，而其隐形设计却与现有的隐形机不同，为大陆方面首次试用。歼-10C的隐形设计，机壳可以让雷达波进入机体，雷达波进入机体后，由机内组件吸收及消耗雷达波，令其无法折射回去。歼-10C相当先进，由于具隐形性能，将对美国的F-22隐形战机构成威胁。
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