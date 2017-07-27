华盛顿州带头推进中美地方合作

7月20日，也就是美中全面经济对话陷入僵局的第二天，华盛顿州带头推进了美中两国的州省级贸易投资合作。作为特朗普政府重新包装的原美中战略与经济对话，美中全面经济对话表明了当前白宫正式建立一个战略层面双边贸易对话框架的努力。
在过去的美中战略经济对话以及最新启动的美中全面经济对话进行的同时，2011年由美国国务院全球政府间事务办公室、东亚和太平洋事务司、美国驻华使领馆牵头的美中两国州省级合作计划一直在努力“建立一个平台，为各州、省、市提供沟通机制，促成更加深入全面的对话交流，带来实际而持久的好处”。
今年4月，美中两国元首在海湖庄园举行的会晤提出了双边贸易百日 计划。作为7月19曰在华盛顿特举行的美中全面经济对话的前奏，百日计划凸显出美中州省级合作努力在贸易和投资领域日益重要的地位。
中国是华盛顿州的第一大出口市场。华盛顿州明白，与中国的健康贸易关系会在州、县、市等各个层面上对华盛顿州经济产生长期的战略影响。2015年，对华贸易支撑了华盛顿州的8.38万个工作岗位；自2000年以来，华盛顿州得到了6.11亿美元的中国投资。在1972年首次购买10架波音707飞机后，中国与华盛顿州建立了长期贸易关系，637英尺（约合194 米——本报注)长的“柳林海”号货轮在1979年4月驶入西雅图91号码头，成为30年来首艘停靠美国港口的中国船只。
在作为美国主要的对华出口州的基础上，华盛顿州商务厅与中国商务部共同主办了首次“中国省与美国华盛顿州贸易投资合作论坛”。来自中国上海、广东、辽宁、陕西、湖南、北京等省级政府和华盛顿州县市级经济发展委员会的大约170名政府部门和企业代表出席了此次论坛。中美两国的50多家企业也参加了活动，包括阿里巴巴、华美银行等。
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