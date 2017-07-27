政企联手海外推销 日力推液化天然气发电打包出口

日媒称，日本燃气公司巨头和商社计划与政府联手，将从液化天然气（LNG）采购到发电厂建设的所有环节打包出口。该计划首先将目光瞄向菲律宾。在核电全球运营环境日益严峻的背景下，日本认为，环境污染比煤炭小的LNG火力发电是基础设施出口具有潜力的领域。瞄准亚洲需求的增长，日本将官民一体联手推销本国先进技术。
据《日本经济新闻》7月24日报道，菲律宾国家石油公司计划在马尼拉近郊建设LNG基础设施。东京燃气公司、大阪燃气公司和三井物产公司等准备参与该项目的竞标活动。
菲律宾本国的油气田预计将在本世纪20年代中期枯竭，所以该国将建设进口LNG接收基地视为重要任务，计划年内确定订单归属。该项目总投资额预计将达2000亿日元（约合122亿元人民币）。
报道称，日本企业提出了从能源采购到发电的成套系统方案。东京燃气等公司拥有采购LNG、建设运营基地和发电厂的经验。日本企业的优势之一是，拥有美国、澳大利亚等多元化的采购渠道，可以向东南亚稳定供应LNG。日本发电厂的高发电效率也深受业界好评。政府性质的国际协力银行将从资金层面提供支持。
东京燃气和大阪燃气等燃气巨头之所以大幅开拓东南亚市场，是因为日本4月全面放开了燃气零售。由于国内竞争激烈，这些燃气企业被迫改变收益结构。东京燃气和大阪燃气在菲律宾设立了网点。
报道强调，日本政府希望通过官民一体，面向需求增加的亚洲国家推销LNG基础设施。日本政府将利用首脑会谈等场合开展顶层推销，助力本国企业赢得订单。
LNG在价格方面不像煤炭那么有优势，但可将二氧化碳排放降低50%左右，在火力发电中，属于环境负荷较小的发电方式。经济高速发展的东南亚对能源的需求也在增加，日本经济产业省官员称：“在二氧化碳减排意识增强的国家，LNG正成为发电用燃料的备选项。”
国际能源署的调查显示，东南亚的LNG需求在2040年之前将以每年近2%的速度增长。据日本石油、天然气和金属矿物资源机构称，越南和印度尼西亚计划建设10个以上的LNG基地。
报道称，日本政府将向海外市场出口基础设施定为成长战略的支柱，将重心从传统的桥梁、铁路转向高铁、发电等以日本企业的高技术实力为卖点的“高质量基础设施”。LNG领域也是其中之一。
日本政府试图在能源领域推进核电出口。不过，福岛第一核电站事故后，越南取消了核电计划，韩国新政府提出以摆脱核电站为目标，核电的国际商业环境越来越不明朗。
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