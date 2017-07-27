时隔三年再发国债 希腊重返国际金融市场

法媒称，希腊25日成功重返国际金融市场，发行了利率低于2014年的五年期国债。希腊政府欢称这是一个“巨大的成功”。
据法新社雅典7月25日报道，这笔总额30亿欧元（约合35亿美元）的国债发行年利率为4.625%，低于上届政府于2014年4月发行的同样数额国债的利率（4.95%）。较低的利率标志着投资者信心更足。
希腊政府也强调“利率明显低于”2014年，并高兴地表示重返金融市场“获得了巨大的成功”。希腊财长欧几里德·察卡洛托斯认为国债发行“令人满意”，从中也可以看到人们对希腊经济恢复了“信心”。
对希腊的第三个救助计划到2018年8月才终止，实际上希腊目前并非真的需要在金融市场融资，因为欧洲稳定机制提供的贷款对希腊来讲融资成本更低。然而，希腊绝对需要在计划到期前试探投资者或市场情绪。
法新社称，尤其是2015年激进党派的亚历克西斯·齐普拉斯上台后希腊想尝试实施自己的一套规则，这差一点让希腊被逐出欧盟。此后，希腊终于回到了正轨，开始按部就班地依照其救助者欧盟和国际货币基金组织的规定去做。
报道称，负责经济事务的欧盟委员皮埃尔·莫斯科维奇25日上午就在雅典当地。他在推特上表示：“希腊重返金融市场受到了投资者的热烈欢迎，这对希腊经济是一个好消息，也是恢复信心的好兆头。让我们为2018年希腊全面重返市场做好准备吧！”
财长察卡洛托斯称，在2018年救助计划终止前，还会“发行第二批和第三批国债”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost