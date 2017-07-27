肉搏战！马云和亚马逊厮杀新加坡！

新加坡讯，美国电商巨擘亚马逊星期四在新加坡正式推出两小时内递送到门的网购服务，正式吹响了进军东南亚的号角，也直接同中国电商阿里巴巴展开肉搏战！
昨天深夜，新加坡的网购市场刚刚迎来了一个新的时刻，亚马逊深夜针对新加坡上线了Prime Now服务。新加坡人现在可以通过iTunes和Google Play下载这项应用。
这也是亚马逊第一次进军东南亚市场，为消费者提供快捷的递送服务。
亚马逊宣布，新加坡的消费者可以是有两种选项的服务，一是购物在40新元以下的，两小时内送达货品收费5.99新元；购物40新元，两小时内递送服务免费。
此外，每个订单要使用一小时内递送服务的，每个订单9.99新元。不过这项服务针对特定的地址。
两小时递送服务可送达新加坡全岛以及圣淘沙任何地点，目前不递送新加坡离岛。
递送时间每星期七天，每天从早上10点到晚间10点。
除了递送服务外，Prime Now也为新加坡用户提供串流视频服务。
新加坡消费者暂时不需要成为亚马逊Prime会员，就能享受Prime Now服务，目前也不知道这项优惠何时结束。
在亚洲，中国的阿里巴巴在电商业非常强势，因此亚马逊之前一直避开中国市场，注重印度市场。但是，亚马逊这一次进军只有500多万人口的新加坡，路透社说，亚马逊将新加坡视为有6亿人口的东南亚的门户，而东南亚还是一个电子商务的处女地。
行业人士认为，东南亚正在展开一场电子商务的大厮杀。
阿里巴巴目前拥有东南亚电商Lazada，去年，阿里以10亿美元买进Lazada的多数股权，上个月又将股份额增加到83%。
其实，在亚马逊进入新加坡之前，阿里一直在东南亚备战。
今年4月份，为了吸引新加坡的网购买家，Lazada联手Uber和Netflix，发起了一个用户忠诚计划（loyalty program），并有可能将它推广到新加坡以外的全球其它市场。
这个由三巨头发起的名为“LiveUp”的项目，将Uber Eats、Netflix、线上零售商德马特超市（RedMart）和阿里巴巴的淘宝网上商城所提供的服务，连接到一起。
资深分析师指出，新加坡将成为这些电商巨头的实验基地。而亚马逊除了新加坡，也应该迅速在东南亚的其他主要城市推出服务。
有分析指出，预计到了2021年，电商销售将从2016年160亿美元增加到710亿美元。
目前，Lazada在东南亚的六个市场展开运营，包括新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国和越南。
除了投入资金外，阿里巴巴也强化Lazada的其他方面，包括商家和物流。分析师认为，Lazada其实已经在东南亚取得领先地位，因为Lazada对新加坡本地客户更为熟悉，有着很好的物流系统和卖家系统。
然而，亚马逊则资金充裕、技术先进，还有大量的美国产品，其优势也相当明显，分析师说。
但是，被视为最后一块电商逐鹿场的东南亚，并不是一个容易的市场，各国的条例复杂并有很大的差异，语言障碍也很大，物流更是严重的挑战，例如菲律宾是由大量岛屿组成，雅加达的交通堵塞。尤其是，一些东南亚国家的网络速度缓慢，甚至很多地方根本就没有网络。
目前，Lazada使用的是第三方供应商，并也在开发自己的物流和货仓。
一些竞争者也虎视眈眈。例如在印尼，阿里巴巴的最大竞争对手Tokopedia也不容小觑，中国电商巨头京东也在考虑投资这个市场。
亚马逊的Prime Now最初在2014年12月于纽约开始推出，现在已经扩展到了一些美国的主要城市以及欧洲城市，如伦敦、柏林、米兰和马德里。
分析师说，这项服务增加了用户的忠诚度，而当日送达则增加了便利因素。
不过，分析师认为，这项服务要在印尼泰国等地推出，将会面临严峻的物流问题的挑战。
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