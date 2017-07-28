约瑟夫·奈：特朗普降低了美国软实力

法国《世界报》7月25日发表美国哈佛大学政治学教授约瑟夫·奈的专访称，美国总统特朗普削弱了美国的软实力，但美国世纪尚未终结，只是与始于1945年的美国世纪会有不同的呈现方式。
6月6日，哈佛大学政治学教授约瑟夫·奈受世界报业辛迪加之邀，在伦敦接受了包括《世界报》在内的几家报业的采访。他曾提出了“软实力”概念，他对美中两大国关系处于关键时期的全球状态很感兴趣。专访全文如下：
中美正在“实力过渡”
记者：正处于动荡之中的世界所面临的最大挑战是什么？
约瑟夫·奈：有两种运动在同时进行。一方面是新兴大国中国与曾经的主导大国美国之间的“实力过渡”。关键问题在于：美国人能否在避免战争的情况下适应中国崛起？我认为可以。但唐纳德·特朗普让我产生了怀疑。另一方面是国家实力向非国家行为体的转移。在这方面必须寄希望于国家间的合作，因为谁也不能仅凭一己之力解决气候变化问题，寻求军事途径去解决更不行。我把这个合作过程称为“合体实力”而非“凌驾实力”。我认为美国仍将成为全球最强大的国家，但不会通过20世纪70年代的那种方式实现。我仍然对“美国世纪是否终结？”这种观点持怀疑态度。其实没有，但与始于1945年的美国世纪会有不同的呈现方式。
问：我们是否处于美中关系的转折时期？
答：贝拉克·奥巴马与中国领导人在气候问题上达成一致，这就对像印度这样的国家形成了一股牵引力。这证明中国能够促成旨在捍卫国际公共福利的态度转变。我们是否处于历史拐点？到2020年，我们是否会认为特朗普统治时代是个错误？我认为是，但政治上始终为不可预见性留有空间。如果发生第二次9·11我们会怎么做呢？
民族主义作茧自缚
问：一些观察人士认为我们进入了一个新民族主义世界。您怎么看？
答：我认为不是。在历史学上，预测长期趋势时必须谨慎。每个例子都有内因。看20世纪30年代就会注意到意大利、德国、法国和大部分东欧国家的极右联盟。现在根本没有这个。其他国家有另类右翼，但这是边缘的。所以没有新民族主义运动。讽刺的是，这类民族主义的一大特点就是倾向于作茧自缚。特朗普提出的“美国优先”意味着把其他人放到第二位。吸引力就不太大。
问：唐纳德·特朗普对1945年以来美国奉行的对外政策以及美国主导的世界秩序所做的初步举措造成了何种影响？
答：如果从2016年的大选来看，唐纳德·特朗普是1945年以来第一位对1945年后创立的联盟和制度体系提出质疑的美国总统候选人。这一体系有多个维度：联盟、多边制度和标准价值观。在联盟层面，叫和咬是不同的。特朗普给了日本关于日美安全条约的保障。他最初关于北约的声明如今已经作废。总之，与他在选战期间的言论相反，他不会毁掉联盟。不幸的是，他关于多边贸易体系的声明始终受质疑。他提到退出北美自由贸易协定，却恰恰在就此重新谈判，而且并不知道会有怎样的结果。他想通过破坏多边贸易来成全双边贸易，而我们不知道他是不是认真的。也别忘了退出巴黎气候协定的决定。我觉得这简直是大错特错。他在2020年大选之前根本做不了什么具体的事，却为了讨好支持自己的那25%的美国人作出了这个决定。
在最近一次北约峰会上，唐纳德·特朗普没有就公约第五条的集体防卫原则表态。对于美国实力而言，这种联盟结构曾是最重要的，因为联盟体系不仅通过军事实力提供了硬实力，还提供了软实力，即让一国显得富有吸引力的协商和关系网。这些联盟仍然至关重要。特朗普没有在肯定北约不会过时的时候提到公约第五条，这一点令人失望。他浪费了一些软实力。
美国吸引力被削减
问：但特朗普统治的美国有吸引力吗？
答：他削弱了美国的软实力，因为他减少了美国的吸引力。但从人口上看，美国是唯一守住了自己地位的国家。而且美国是一个在未来技术、生物技术、纳米技术、像人工智能这样的新一代信息技术和大数据等领域非常发达的先锋国家。还有高校，根据上海的世界大学学术排名，前20名中有15所是美国院校。但如果特朗普背离世界，这或将意味着这份实力所拥有的所有资源都毫无价值。
问：我们如何打击西方国家的恐怖主义？
答：恐怖主义是现代生活的一部分，并在自相残杀的地方大行其道。重要的不是恐怖分子做了什么，而是我们的行为。恐怖主义就像是柔术，小个子的人通过借力打力而获胜。我们能怎么办呢？我们要把软实力与硬实力合在一起。我们应继续动用警方和军队来打击恐怖分子，因为我们永远都无法说服他们，但我们还要制订让恐怖分子周围的环境重归正轨的计划。我们用以集中硬实力的智慧从何而来呢？我们尤其需要“巧实力”战略。
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