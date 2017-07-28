约瑟夫·奈：特朗普降低了美国软实力

问：我们如何打击西方国家的恐怖主义？





答：恐怖主义是现代生活的一部分，并在自相残杀的地方大行其道。重要的不是恐怖分子做了什么，而是我们的行为。恐怖主义就像是柔术，小个子的人通过借力打力而获胜。我们能怎么办呢？我们要把软实力与硬实力合在一起。我们应继续动用警方和军队来打击恐怖分子，因为我们永远都无法说服他们，但我们还要制订让恐怖分子周围的环境重归正轨的计划。我们用以集中硬实力的智慧从何而来呢？我们尤其需要“巧实力”战略。