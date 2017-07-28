这款中国手机在非洲排第二 外媒：专攻发展非洲市场

美国《福布斯》杂志网站7月26日刊登题为《中国影响非洲的新策略：廉价智能手机》的文章称，在过去17年里，中国对非洲的政策是给非洲大陆注入强劲的投资。现在进入非洲的是一款智能手机品牌Tecno，非洲以外的人很少听说过。
美国智库布鲁金斯学会2014年的一篇文章曾称，世界第二大经济体中国帮助非洲贫穷国家向前发展，它在非洲的投资从2000年的2.1亿美元增长到2011年的31.7亿美元。而中国在援助的同时也获得了资源。此外，还有一种看法认为，中国已深入非洲，率先超越西方国家。
文章称，Tecno是由深圳开发商传音科技有限公司设计的。一家总部位于台北的市场情报和咨询机构表示，该品牌的智能手机在非洲成为第二畅销品牌，仅次于三星。
北京科技市场研究公司迈博瑞咨询公司的总经理马克·纳特金说，自2008年以来，Tecno以低价和服务吸引了众多非洲用户，例如Palmchat移动通讯APP，截至2015年已拥有6000万用户。他说：“它几乎完全专注于非洲市场，提供具有当地特色的低成本手机。”今年早些时候，该公司推出了一款面向非洲用户的自拍手机。
市场研究公司IDC的移动设备项目主管西蒙·贝克说，传音公司在非洲市场排名第二，因为它成功进入了这里，并找到了顾客想要的东西，即低廉的价格和还不错的手机功能。贝克说，它的手机主要在肯尼亚和尼日利亚销售，然后扩展到其他国家，包括非洲的农村地区。据传音公司报告称，2014年手机出口增长了21%，即4500万部，主要针对非洲大陆约10亿人口。传音公司还在拉各斯和内罗毕开设研发中心。很多同行，尤其是中国品牌智能手机，在传音公司追逐非洲市场的时候，他们在追逐亚洲消费者。传音公司网站称，目前在40个国家出售Tecno手机，共售出1.2亿部。
“该集团采取了‘局外人’策略，它没有像竞争对手那样挤进同一市场，即先抢占中国和东南亚市场，其次是印度市场。”贝克说，“现在，它已经实现了规模，并向另一个方向发展，即首先是在非洲建立自己的帝国，之后再进军印度。”
文章称，其他手机制造商在非洲的投资很少，因为其他市场的人拥有更多的钱，可以用更多的价格购买更贵的手机。传音公司并不介意这一问题。非洲消费者在智能手机方面有了新选择。对中国来说，自2000年以来，传音帮助中国成为非洲最大的贸易伙伴。中国企业可以在非洲大陆上赚钱而不被视为“剥削者”。市场情报和咨询机构的分析师黄世宗（音）说：“与中国的海外投资政策保持一致，许多中国公司涉足非洲市场并取得了成就，这一点也不奇怪。”
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