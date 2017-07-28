日民进党党首莲舫宣布辞职 日媒：户籍问题解释不清

日媒称，日本最大在野党民进党党首莲舫27日召开记者会，宣布将辞去党首职务。莲舫就辞职理由表示：“我认为暂时退下，让新的领导层率领（民进党）是最明智之举。通过东京都议会选举，认识到了自身的不足之处。我缺乏统领能力。”
据共同社7月27日报道，东京都议会选举中民进党推举的候选人相继退党，仅获得包括旧民主党时代在内历史最低的5个议席，一败涂地。莲舫突然宣布辞职或将使该党的乱局进一步加剧。
报道称，民进党将尽快敲定新党首选举的实施方式与日程。莲舫强调称：“希望尽快举行党首选举并成立新领导班子。”
报道称，去年9月就任时，莲舫曾被寄望于依靠其较高的知名度恢复党势，然而却未能消除旧民主党执政时期的“负面形象”，民进党支持率低迷。党干事长野田佳彦25日透露有意为都议会选举的惨败引咎辞职，但党内出现了追究党首责任的声音。莲舫解释称，她于26日决定辞职。
莲舫在去年9月的党首选举中击败前外相前原诚司等人，成为民进党的首位女党首。然而，她对自己日本与台湾地区户籍“双重身份”问题的解释多有反复，就任伊始就受到指责。另外关于针对下届众院选举的在野党共斗路线，她也与反对跟共产党合作的支持组织日本工会总联合会关系恶化。候选人协调工作也未切实推进。
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