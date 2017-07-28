英拟2040年禁售汽柴油车 为部分解决空气污染问题

英媒称，政府预计将宣布从2040年开始禁止销售新的柴油和汽油轿车及货车，这是致力于解决空气污染问题的多项努力的一部分。
据英国《独立报》网站7月26日报道，政府预计将拨出共计2.55亿英镑（约合3.35亿美元）的经费用于帮助地方政府加快推出措施应对柴油车辆造成的污染问题，这笔经费将从改善空气质量的30亿英镑资金中拨出。
然而，批评人士认为，这项禁令“为时已晚”，自由民主党人呼吁到2025年结束新柴油车辆的销售。
与此同时，前工党领袖、前能源大臣埃德·米利班德表示，这项举措是掩饰未能立即采取行动减少排放的“障眼法”。
法国本月宣布了类似的禁售汽油和柴油货车及轿车的举措，越来越多的迹象显示，向电动汽车的转换正在加速。
25日，宝马公司宣布计划在其牛津工厂组装电动MINI车型，沃尔沃公司也在本月早些时候宣布了发展更清洁汽车的计划。
在法庭赞同环保活动人士提出的之前一套计划不足以达到欧盟污染限制标准的观点之后，政府被要求制订新计划以解决有害气体二氧化氮的非法排放问题。
尽管政府试图将这些计划的发布推迟到大选结束之后，部长们被迫在5月即制订出计划草案，最终措施将在7月31日前公布。
绿党的联合领导人卡罗琳·卢卡斯表示，需要立即采取车辆报废计划以减少废气排放量。
环保活动人士要求，最终的计划应当包括政府资助和强制性的清洁空气区域，污染最严重的车辆进入空气污染严重的地区需要收费，此外还应当有一项柴油车报废计划。
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