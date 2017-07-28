俄飞行员大量跳槽中国 俄航企忧人才短缺

俄媒称，俄罗斯各家航空公司正千方百计阻挡本国飞行员的外流潮。俄罗斯国际航空公司旗下子公司甚至计划致函百慕大群岛的航空管理部门，请求后者不要提供俄飞行员的资质证明。此前，为避免本国航空人才流失，莫斯科已停止向中方雇佣单位确认本国飞行员的资质，但中国人迅速找到了变通之道：因为在俄飞行的大部分外国制造民航客机几乎在百慕大群岛都有注册，所以从相关数据库中便能找到飞行员的资料。
据俄罗斯《生意人报》7月27日报道，俄罗斯航空公司是俄罗斯国际航空公司的子公司，半年的客运量近500万人次。它试图采取措施，防堵飞行员流失，除加强人员档案管理、严格内部规章外，它还打算跟百慕大群岛相关政府部门合作，希望后者不要对俄飞行员的飞行资质加以确认。
报道称，2017年6月，《生意人报》刊载了有关300多名俄机长及航空教官前往中国及其他亚洲国家就业的文章。主要原因是国内劳动条件差，与外国同行之间因卢布汇率疲软而存在巨大的收入差距。俄航空运输局局长亚历山大·涅拉季科遂要求各航空公司在6月15日之前，提供2015年元旦至今年6月1日期间辞职赴境外工作的飞行员人数。自那时起，俄航空运输局便不再向中方确认本国飞行员的资质。
报道称，俄罗斯航空公司向《生意人报》承认，“飞行员数量的确有些吃紧”，未来开辟新航线时，“将以飞行团队的现状为出发点加以考量”。公司解释说，根据相关协定，百慕大群岛和情形与之类似的爱尔兰，可以确认驾驶在俄运营客机的飞行员资质。但“并非针对个人”，一旦飞行员离开所供职企业，其资料便会被删除，确认也就失效了。百慕大群岛空管部门的负责人托马斯·邓斯坦告诉《生意人报》，国际民用航空组织赋予了他所在部门确认组织成员国飞行员资质的权力，但他们跟俄罗斯有单独协议，即由俄空管部门自己承认驾驶在本国飞行、于百慕大群岛注册的外国制造飞机的飞行员资质。
但有飞行员透露，“飞机注册信息本身便包含驾驶它的飞行员的信息”，“由于中方现在无法从俄政府处获得对飞行员资质质询的回答，只能求助于百慕大群岛当局，因为后者会将各航空公司客机的飞行员信息保存数十年之久”。俄罗斯航空公司的发言人表示，公司欲设立一种机制，一旦飞行员以家庭和其他原因为由请假停飞却未离职时，将暂停他们的飞行证明。
消息人士说，在客流量出现井喷式增长的情况下，俄飞行员短缺的矛盾再度突出。2017年上半年，俄境内的客流量增长了21.6%，达到4620万人次，国际航线的增幅更达到37.6%，6月的单月增幅便为43.4%，“为满足运力需求，航空公司不断扩张，增加新飞机，难免会遭遇飞行员荒”。有数据为证：2016年7月1日，俄各家航空公司在飞的空客及波音总量为491架，而2017年同期已蹿升至570架。增长最快的是远程客机，如宽体的空客A330、波音777或747，以及窄体的空客A321和波音737。
报道称，俄罗斯航空公司表示，它的飞行员物质奖励体系正处于不断提升当中。6月，俄罗斯国际航空公司的领导层给旗下飞行员一次性发放奖金，机长最低50万卢布（1卢布约合人民币0.11元），副驾驶25万卢布。俄罗斯航空公司也宣布，员工只要邀请来一名机长或是副驾驶，分别可获15万卢布和10万卢布的奖励，目前公司飞行员的薪酬“完全与俄平均水平相当，且属于上等”：机长每月飞行80小时，便可拿到43万卢布。
俄空港公司分析部主任奥列格·潘捷列耶夫一针见血地指出，以当前的卢布汇率，俄任何一家航空公司所开出的薪酬标准，在国际市场上都缺乏竞争力。过往多年的实践证明，在客流急剧增长的时期，企业不得不展开薪酬战，以吸引专业人才，从而导致对素质要求的下降，甚至还会招募外国飞行员。然而，上述竞争通常都会以负债最高的企业从过热的市场中退出、工作人员失业、新一轮人才外流告终。
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