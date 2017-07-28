中国用世界最快计算机创造出最大虚拟宇宙

港媒称，内地科学家打破纪录，用世界运算速度最快的计算机创造出最大的虚拟宇宙。
据香港《南华早报》网站7月27日报道，根据一名科研项目主管的说法，中国科学家在“神威·太湖之光”计算机上创造出最大的虚拟宇宙。
专家们说，中国正在学习如何充分利用这台计算机的纯运算能力，再现宇宙的形成过程只是第一步。就纯运算能力而言，中国近年来已经超过其他国家。研究人员希望中国在3年内能够成为研究宇宙形成问题的领军者。
报道称，下一代高性能计算机的研制将让科研人员得以结合其他先进科技设备破解宇宙的秘密，比如世界上口径最大的射电望远镜。
据《南华早报》报道，科研人员在“神威·太湖之光”计算机——或者今后出现的更加先进的机型上——能够模拟宇宙的形成过程，就可以定位太空中遥远的地方，让射电望远镜进行观测。
中国科学院国家天文台数值宇宙学团组首席科学家高亮说，他们用了10万亿个数字粒子来模拟宇宙的形成和早期扩张。他还说，这个项目的规模是之前世界纪录的五倍，世界纪录是瑞士苏黎世大学的天文物理学家上个月才创造的。这个项目是两个月前在江苏无锡的国家超级计算中心开展的。
高亮说：“运算量非常大……肯定已经耗尽资源。”他解释说，“神威·太湖之光”用了全部1000万个处理器核，为了提高运算速度给每个处理器核同时下达多种指令。
报道称，7月26日，另一名参与该项目的科学家王乔在中国《科技日报》上发表文章，第一次向公众披露了这次宇宙模拟的情况。
高亮说，“神威·太湖之光”在完成这一任务时已经达到性能上限，但仍然很稳健。他说：“这只是热身练习。要得到我们想要的东西仍然需要走很长的路。”
报道称，“神威·太湖之光”凭借前所未有的性能让竞争对手望尘莫及。它完全使用国产芯片，能耗极低，从去年6月开始稳居世界超级计算机排行榜的榜首。它的浮点运算速度达到每秒9.3亿亿次，差不多是排名仅次于它的竞争对手“天河二号”的3倍。“天河二号”同样是中国制造的。
据《南华早报》报道，中国已经开始建造下一代高性能计算机，其运算速度至少是“神威·太湖之光”的10倍。高亮说预计在2019年建成，届时中国的天文学家在破解宇宙奥秘时，将拥有比多数国家同行更强大的运算资源。高亮说，2020年后，宇宙新发现也许会向中国转移。
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