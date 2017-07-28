中国将在青海建首个“火星村”：欲赶上美俄等国

境外媒体称，中国计划在青藏高原上建造首个模拟火星基地，旨在到2020年开展首个火星任务，以赶上美国、印度和俄罗斯。
据印度《德干先驱报》网站7月26日援引中国媒体报道，25日中国“火星村”总体方案讨论会暨协议签约仪式在青海省海西州举行。
《2016中国的航天》白皮书称，中国计划在2020年发射首颗火星探测器，实施环绕和巡视联合探测，以及开展火星采样返回。
报道称，中国希望在向火星发射探测器上赶上印度、美国、俄罗斯和欧盟。
中国科学院月球与深空探测总体部主任刘晓群说，火星村项目还有助于青海发展当地旅游。
报道称，这个由“火星社区”和“火星营地”构成的设施将为旅游者提供独特的科学和文化体验。
报道称，去年，中国政府公布了第一个火星探测器和火星车外观设计构型——用于探索这颗红色星球的表面。
另据香港《南华早报》网站7月26日援引官方媒体报道称，中国将在西北部一个偏远地区打造首个模拟火星基地。
根据中国媒体报道，在青海省海西州建“火星村”的协议于25日签署。
该地区位于青藏高原，以其陡峭的山脊和千百年风蚀形成的石墩——即雅丹地貌——而闻名。这些地貌特征与干旱贫瘠的火星表面相似。
根据海西州政府网站去年12月发布的一则声明，该项目将包括天文与航天科普教育、主题休闲度假、科学研究与模拟训练等重点内容。
声明说，这个基地还可进行影视作品摄影。
报道称，还有一些国家也建立了模拟火星生活或火星之旅的基地。
一个由美国航空航天局（NASA）资助的研究项目让6名研究人员从2015年8月开始在夏威夷一个火星模拟居住舱内生活了一年。
报道称，包括一名中国公民在内的一批志愿者从2010年开始在莫斯科一个模拟宇宙飞船里生活了520天，这是预计从地球往返火星所需的时间。
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