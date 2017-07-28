韩国4岁男孩自学一年 中文水平让韩媒惊呼：神童！

据悉，《英才发掘团》是一档寻找出大韩民国隐藏的人才们，记录他们的日常，从而使其才能更得到培养发展的节目。
在近日播出的最新一期节目中，一名叫金毅俊的4岁男孩引发了网友关注。根据节目介绍，金毅俊是在妈妈的培养下，27个月大的时候开始学习中文，并产生了兴趣，一开始是学习中文数字，后来学习了千字文，而现在四岁的金毅俊不仅能够做中文题目，熟练填涂答题卡，还会中国的儿歌。
那么，到底金毅俊的中文水平如何呢？节目组安排金毅俊和几位中国小朋友对话，可以看出，他基本上可以顺利聊天。目前，他已通过韩国青少年中文水平考试，发音也十分标准。
对于为什么要学习中文，他说：我觉得中文发音很有意思，我特别喜欢。
网友评论：
@潓儿_Hilary：这孩子自学中文，如果不是神童，就是上辈子是中国人了
@鱼与熊掌与我：发音很不错啊，陆星材都没说这么好哈哈哈哈哈
@KenKEN_BI：还学千字文，有点厉害哦
@GayuChing：反正我三岁的时候肯定会说中文 但肯定不会认字
@叶深深：很厉害呀，不止会说主要是他认得。我们中国还有很多小朋友都是6岁上学后才开始认得字呢
@我有一只柯基宝贝：小孩注意力相当集中 666智商很高啊 我七八岁都还不知道考试要自己做题 这货都能自己填机读卡了
@白眼一个大白熊：每个国家都有天才 很有语言天赋 学其他语言也不会差。
作为一名中国人，你四岁的时候中文水平如何？
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