中国告诫印度慎启反倾销调查

《印度斯坦时报》网站7月26日发表《中国对印度说，不要对中国产品启动贸易救济调查》的文章称，新德里对中国的部分出口产品启动一系列调查后，中国告诫印度不要用“贸易救济”措施对付中国产品。
中国商务部说，中印贸易争端应当通过磋商来解决。文章称，中国商务部发布这则新闻稿，是因为印度7月21日发布公告，对自中国大陆、台湾和马来西亚进口的光伏电池及组件发起反倾销调查。
中国商务部贸易救济调查局局长王贺军说，中国政府高度关注近日印度对光伏电池及组件发起的反倾销调查，希望印方对此案采取慎重态度，严格依规开展调查。
王贺军提醒印度，对光伏电池及组件采取贸易救济措施不利于印度光伏产业的发展，“不利于全球光伏产业链的深度整合和长期发展，也不利于中印经贸合作”。
王贺军称，各国应当共同努力促进光伏产业持续健康发展，而不是滥用贸易救济措施，扰乱正常的贸易秩序。
据《印度斯坦时报》报道，近年来印度光伏市场发展迅猛，光伏发电能力在过去3年增长了3.7倍，这也受益于中国出口的价格合理、品质优良的光伏电池及组件。
报道称，这是印度今年对中国产品启动的又一次调查。在双边贸易大幅增长的背景下，今年印度对中国产品启动了12项调查，仅次于美国。
中国海关总署本月早些时候称，今年1至5月，中印双边贸易额达到2290亿元人民币，同比增长30.1%。
报道称，印度发起贸易救济调查的趋势已从针对服装、玻璃和矿产等低端产品转向针对新材料和机械等高端产品。
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