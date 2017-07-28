中国将成器官移植头号国家

美媒称，中国人体器官捐献与移植委员会主任委员黄洁夫7月26日说，中国到2020年在器官移植手术方面能走到世界前列。
据美联社7月26日报道，黄洁夫说，在推出公民自愿捐献器官计划的2010年，全国仅有30例捐献，但2017年捐献数量已经达到5500例，这将使得2017年有约1.5万人能够接受器官移植手术。美国目前在器官移植手术方面领先世界，每年约有2.8万人接受器官移植手术。
报道称，黄洁夫在他位于北京老城的办公室接受了美联社采访，他说：“根据中国器官捐献的发展速度，按目前的趋势，我们预计，到2020年，中国将成为世界上用符合道德的方式进行器官移植的头号国家。”
中国正在寻求增加自愿捐献器官的人数，但遇到了一些文化障碍：即使捐献者本人愿意，其家庭成员仍然可以阻止捐献，而且部分中国人也反感在驾驶执照上划一个叉进行器官捐献登记，认为这是一种晦气。
黄洁夫说，因此，政府正在与阿里巴巴公司合作，人们只需要花费10秒钟时间就能完成器官捐献登记。他说，已经有超过21万人表示愿意成为捐献者。
黄洁夫还表示，需要更多合格的器官移植协调人和医生，173家有资格进行器官移植手术的医院之间也要加强联系。他说：“它还只是一个新生儿，还不是一个完善的体系。”
据黄洁夫说，中国全面禁止使用死刑犯的器官进行移植手术的禁令已经于2015年生效，并且得到了严格遵守，尽管中国境外有些人要求中国允许独立审查机构对此进行监督，以确保中国履行承诺。
报道称，中国还采取措施取缔了器官贩卖和所谓的“器官移植旅游”。
在2017年2月举行的一次器官移植会议上，黄洁夫提交了受到中国政府支持的打击器官贩卖行为的建议纲要。在2017年6月份写给黄洁夫的一封信中，世界卫生组织对这一建议表示支持。
报道称，另一个表明该领域重要性的迹象是，中国将于2017年8月在西南部城市昆明主办一个有关器官移植的大型会议。
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