亚洲“银发产业”正在崛起 日本式养老在中国寻找商机

日媒称，亚洲的护理和老年人医疗等“银发产业”正在崛起。中国的护理服务和护理用品需求已从沿海大城市向内陆城市、从富裕阶层向中产阶层扩大。除了日本最大养老服务企业日医学馆已经进入中国市场外，其他企业跨行进入这一领域的现象也在增加。老龄人口的增加已成为亚洲面临的共通课题，日本至今已经蓄积了各种经验。日本企业正在摸索利用这些经验。
据《日本经济新闻》网站7月26日报道，对于中国的经济增长和财政来说，老龄化将构成沉重负担。另一方面，被称为“银发经济”的新市场也将扩大。国务院下属的全国老龄工作委员会预测称，中国的养老产业规模到2030年有望达到22万亿元。有预测称，日本的养老护理相关市场到2025年将扩大至18.7万亿日元（约合人民币1.14万亿元），与之相比中国的市场显然更大。
有分析认为，在外出务工人员众多的内陆地区，住宅型养老院的需求将增加。另一方面，在大城市很多人与父母住得很近，日托护理需求或将增加。面对老龄化社会，多样化的应对变得越来越重要。
普及护理服务的关键在于引进中国版的护理保险制度。北京和上海等部分地方政府已开始试点。在北京海淀区，根据生活能力将被保险人划分为“轻度失能”、“中度失能”和“重度失能”3个等级。如果是重度失能，政府每月补贴1900元。居民按年龄每月缴纳70～90元左右保费即可。如果能在2020年前在全国引进上述制度，养老市场可能出现爆炸式增长。
报道称，在广西壮族自治区来宾市的“红水河护养院”，老人们闲暇时会参加绘画活动等。这里是来宾市唯一的老年人护理设施，开业2年已经有151人入住，接近满员。
报道称，在来宾市的市政建设规划中，建设养老设施也是其中一环。为吸引日本企业进驻，来宾市6月下旬邀请了日本大型护理企业Longlife控股和八乐梦床业控股等来访。
来宾市人大常委会副主任吴立表示，随着外出务工人员的增加，留下来照顾老人的子女越来越少，留守老人的护理成为急需解决的课题。广西的劳动人口都流向广东等，留守的年轻人较少，预计今后这里将成为老年人护理问题比较棘手的地区之一。因此，广西想要学习能促进老年人独立的日式护理，比如将床改成让老年人容易起来的高度，以及仔细调整每天的生活等。
报道称，6月在上海举行的“中国国际养老、辅具及康复医疗博览会”上，有约40家日本企业参展。尤其吸引参观者的是展示床和轮椅等的区域。在引进护理保险制度已经15年有余的日本，轮椅、拐杖和护理床等相关用品多达4万种。参加展会的中国企业负责人表示：日本人的身体特征和中国人接近，日本产品的质量和易用性都非常好。
报道称，截至2015年底，中国60岁以上人口达到2.2亿，今后将以每年1千万人的速度增加。有预测称，到2060年，中国65岁以上老年人将超过4亿。原因就是持续长达30多年的独生子女生育政策。
报道称，中国的人口结构是“4-2-1”型，双方4个老人，夫妻2人，1个孩子，属于倒金字塔型。有调查显示，尤其是在上海，这种结构占到全部家庭的80％。此外，在地方以农民工为代表，离开户籍所在地生活的人口达到2.5亿。不仅在城市地区，“没人来养老”的状况还扩大至内陆地区。
在中国日益增长的养老相关市场，日本企业也在行动。日本提供上门为老年人洗浴服务的Earth Support与中国当地企业携手，在上海市徐汇区开设了日托服务设施。这里为了让老年人维持体力引进了锻炼设备，该公司副总经理大谷熏表示，“提供与日本相同的服务”。此外，Earth Support还代理运营其他公营设施，最早2017年秋季将启动翻新工作。
报道称，日医学馆相继收购了中国当地的养老设施运营商，自2016年4月开始提供护理服务。截至2016年12月，日医学馆已在24个城市建立了业务基地。此外，还计划2017年内在北京和上海分别建立1处以老年痴呆症患者为对象的养老设施。将以这些设施为核心，在周边设置日托服务和上门护理的事务所。日医学馆会长兼社长寺田明彦表示，“将高效推进把服务和客户对接起来”。
医疗、护理床生厂商France Bed控股于6月开始使用其他材料和零部件、生产面向中国的型号。价格比以往产品低2成左右，还向中国当地企业提供租赁业务所需的经验。如果是租赁，每月600～900元人民币即可利用护理床。France Bed中国当地法人的总经理田原启佐表示，“希望在护理用品的消毒和维护、金融支持等方面提供协助”。
不过，虽然中国业务的未来发展潜力巨大，但要实现盈利可能仍需时间。日医学馆2016财年（截至2017年3月）因设施和培训等先行投资增加，在华亏损14亿日元。有分析认为，扭亏为盈需要数年时间。
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