强调中印伙伴关系 印度试图为洞朗对峙降温

【《印度时报》网站7月28日报道】印度谈论“发展伙伴关系”以在洞朗问题上安抚巨龙。
为使与中国在洞朗高原的对峙引发的紧张局势降温，印度今天重申了依据阿斯塔纳共识与中国“发展伙伴关系”的承诺。
印度外交部发言人戈帕尔•巴格莱指的是苏什玛•斯瓦拉杰外长今天在联邦院发表的关于与中国建立一种伙伴关系的言论。
“(这种关系的)基础应该是阿斯塔纳共识，它有两个组成部分——首先，积极的印中关系对地区和全球都有益而且是稳定的因素；其次，分歧不应成为争端。”
在斯瓦拉杰外长说这番话时，国家安全顾问阿吉特•多瓦尔正与杨洁篪在北京会晤。这番话旨在传达印度不想与中国作战的意思。这并不表示印度会放弃其地面立场，而是表明印度正在认真寻找外交解决方案。
印度驻华大使顾凯杰一直是与中国政府进行接触的关键人物。消息人士说他一直在与政府的不同部门举行例会。本着同样的精神，印度政府告诉议会，印度也通过外交渠逍与中国政府进行了接触，并致力于找到相关国家可以接受的、友好的解决方案。
【《印度快报》网站7月27曰报道】题：印度称，与中国的接触是多层次的。
政府27曰对印度议会上院联邦院说，印度与中国的交往是多层次的，双方认识存在分歧的问题正在得到成熟的处理。
印度外交国务部长辛格在一份书面答辩中说，印中双方已经同意继续各层次的交往，加强相互理解，解决争议问题。在谈及印度总理纳伦德拉•莫迪同中国国家主席习近平上月在阿斯塔纳的上海合作组织峰会间隙举行的会谈时，辛格称，双方一致认为，在一个全球动荡的时期,印中关系是一个稳定因素。
在谈及阿斯塔纳共识问题时，辛格说，印度和中国不应让分歧变成争端。
自从印度军队在该地区阻止中国军方修建道路以来，印中部队在这个三国交界地区的对峙已经长达一个多月。
【印度“雷迪夫”网站7月27曰报道】题：印度国家安全顾问多瓦尔与杨洁篪举行会谈
据印度外交部说，国家安全顾问阿吉特•多瓦尔与中国国务委员杨洁篪27曰讨论了双边关系中的“重大问题”。这是自6月16日锡金地区爆发军事对峙以来，两国举行的首次高级别会晤。
中国外交部在关于多瓦尔与杨洁篪会晤的简报上说，杨洁篪“阐述了我在有关双边问题及重大问题上的原则立场”，这被认为明显指的是洞朗地区的对峙。
新华社也报道说，杨洁篪分别会见了多瓦尔以及南非和巴西的安全事务高级代表。
尽管新华社的报道并没有直接提到锡金对峙，但报道中说，多瓦尔与杨洁篪的会谈内容包双边关系、国际和地区热点问题、多边事务等。
印度也一直在争取通过外交途径来解决对峙问题，寻求在与不丹的三方交界处同时撤出双方的部队。不过，中国官方媒体一直在猛烈抨击印度入侵中国领土。
多瓦尔于26日抵达北京参加由杨洁鹿主持的金砖国家安全事务高级代表会议。杨洁篪与多瓦尔一样, 也是印中边界问题会谈特别代表。
多瓦尔的访同提高了人们对印中两国在为期一个多月的对峙后找到解决办法的可能性的预期。
【法国国际广播电台网站7月27日报道】题：中印边界两军对峙 双方政府各不相让。
自今年6月开始发生在中国、印度及不丹地界的对峙事件已经持续了一个多月的时间。由于事发位置地处喜马拉推山脉的战略要地，目前中印军队的对峙事态丝毫没有缓和的态势。
中国官媒周三再次重申要求印度方面首先撤军以此平息事态，而印方则回以愿意就该问题与中国进行对话，但决不先撤军的态度。由于到目前为止，涉事的中印双方并没有要就这一同题进行具体谈判的迹象，这也因此被外界称为“1962年中印边境冲突后最严重的一次军事对峙。”
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