李显扬以中文发帖解释为何要公开与李显龙的争议

李显扬在他的Facebook以中文全文发布了解释为何公开与哥哥李显龙争议。他说，是朋友协助他翻译，若有不准，责任他承担。
中文译文全文如下：
自从关于我父母的欧思礼路家居事件曝光之后，我姐姐玮玲与我在没有其他途径的情况下，被迫利用社交媒体向新加坡人民说出真相。
我是前总理李光耀的小儿子，我哥哥是现任总理李显龙，姐姐是李玮玲医生。我不是一个政治家，也从来没有这个愿望。在这事件之前，我是一个从来没有在Facebook张贴的人，是个初学者。我既没有工作人员队伍，也没有团队支持我。 希望大家体谅，我只不过是一个执行先父遗愿的人而已。
《为什么》
许多人问我跟玮玲为什会被迫把这事对全国的新加坡人公布？为什么公开成了国家的争议 ? 原因是我们被哥哥设立的一个秘密内阁委员会所逼迫。
在李光耀先生的家庭里长大是一个非常独特的经验。父亲影响力非凡，母亲是一个非常有原则，隐私的女性。从小，父母教导我们要廉洁，正义，是非分明。
父亲去世的时候，执行双亲对欧思礼路家居遗愿的问题就浮现。根据父亲的遗愿要执行欧思礼路家居的拆除。父亲深信新加坡需要注重前途，不是什么纪念碑。身为先父遗嘱执行人的我和姐姐玮玲抱着先父的期望和信任来完成他的遗愿。但是，我们的哥哥与大嫂强烈反对拆除父亲的故居。
我跟玮玲在执行父亲的遗嘱的过程，每一步都受到巨大的阻碍。哥哥不希望我们达成父亲的遗愿，甚至企图改写历史说先父要保留欧思礼路的故居。哥哥显龙私下利用权力来保留欧思礼路的故居。为了私人目的，违背了先父的遗愿。
在这种情况之下，我告诉自己：“这事件太庞大了，我不善于政治。不如顺其自然，这事不值得。何必惹来公众哗然，角色暗杀，甚至流亡的下场 ? ” 但要做正确的事情，又谈何容易。
我只是一个凡人。但我会尽我所能，全力以赴来执行双亲对我的期望 - 正直和守诚信的来完成先父委托于我的遗愿。父亲跟母亲要拆除欧思礼路家居的心愿是坚定不移的。为了达到双亲的心愿，身为儿女的我和玮玲别无选择，把这事件公开于所有新加坡人民。
《我的目的》
这事件公开之后，许多人与我联系。有人骂我，也有人给我鼓励与支持。但是他们都问我为什要这么做?
我只是一个一心一意要执行先父遗愿的儿子。
我的父亲的遗愿是：在他去世之后，在姐姐玮玲不再住在这家居的时候，就要把这家居拆除。姐姐玮玲没有结婚也没有孩子，欧思礼路家居是她从小唯一的家居。在父亲晚年玮玲一直照顾着他，父亲望他过世后希玮玲能够继续住在那里，直到她自愿搬离。
有人不正确的说我以150%市价买下欧思礼路家居，为的是要重建公寓以赚取利润。我丝毫无这样的想法或意念。
保留欧思礼路家居就是违背了父亲的价值观。我买下欧思礼路家居纯粹只是为了完成父亲的心愿，执行他的遗愿。
玮玲可能会继续住在欧思礼路家居很多年。我唯一希望就是当她不住在那里的时候，我可以依照父亲的遗愿执行拆除欧思礼路家居。到现在为止，我跟玮玲都不能明确的知道政府会不会批准我们拆除欧思礼路家居。我们建议拆除后可以建立一个纪念公园，但是显龙坚决不接受。
我们的父亲，跟我们都了解政府有权力保留欧思礼路家居，因为法律至上。但使我们感到很痛心的是哥哥显龙公开场合表现孝道，私下却利用他的权力保留欧思礼路家居，为的是私人目的。
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