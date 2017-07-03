李显扬抨击部长委员会 副总理张志贤驳斥

针对李光耀故居去留的纠纷，新加坡副总理张志贤驳斥李显扬的说法，指李显扬以选择性和不准确的方式，来陈述同部长委员会之间的书信往来。
李显扬昨天上午贴文，指他的兄长、总理李显龙通过部长委员会来考虑房子去留的选项，是要试图避开司法体系，并说尽管他多次询问，但部长委员会一再拒绝列出对欧思礼路38号的处理选项。
李显扬在Facebook发贴文，声称成立部长委员会的做法，是为了削弱李光耀先生最后一份遗嘱的合法性而成立的“法外秘密武器”。
他说这是李显龙把自己对“私人家庭问题”的不满，搬到由他下属成立的委员会里讨论，这么做是为了避开司法体系。
李显扬也说，无论李显龙是否参与委员会的决策过程，他的下属无法在他有直接个人利益的事情上，做出好的判断。
李显扬说,尽管他多次询问，但这个“神秘的部长委员会”，一再拒绝列出对欧思礼路38号的处理选项。
副总理张志贤的新闻秘书李美霖晚间发表声明，驳斥李显扬的说法。她说委员会去年7月就致函李显扬和李玮玲，寻求他们对李光耀先生遗愿的看法。
她也附上国家发展部长黄循财去年7月和8月写给两人的两封信函，内容清楚列明委员会成立的目的和工作范围。
委员会也告诉李显扬，将列出处理李光耀故居的所有选项，并将选项提呈给内阁。
委员会不会提供任何建议，而且只要李玮玲继续住在那里，政府就无意对欧思礼路38号的去留作出任何决定。
委员会也在信函中告诉李显扬，委员会没有权力决定李光耀最后一份遗嘱的有效性，李显扬也可以自由选择，是否要向委员会的询问作出答复。
声明说,不能因为李显扬认为一些问题不方便回答，就代表委员会滥用职权或做错了。
张志贤副总理今天将在国会作出更完整的说明。
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