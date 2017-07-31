日中韩高铁“肉搏战”正酣 三方逐渐缩小技术差距

日媒称，亚洲地区的高铁主导权之争正愈演愈烈。中国和韩国都相继投入了独立开发的新列车，与技术领先的日本逐渐缩小差距。日本以铁路为核心的基础设施出口刚要发力，就遭到了来自中国和韩国的强有力威胁。
据日本《每日新闻》7月27日报道，6月26日，中国开发的高铁新列车“复兴号”在国内通车运营。据中国媒体报道，“复兴号”比现在的主力车型“和谐号”风阻更小，噪音更低，最高时速可达400公里，而且设计寿命比“和谐号”还要长10年，达到了30年，因此性价比很高。
《每日新闻》称，“复兴号”号称从软件到硬件都是中国独立开发设计的。据中国媒体分析称，“复兴号”即将成为中国高铁出口的主力车型。
报道称，战胜日本取得印尼高铁的订单等案例，让中国的高铁出口成绩单越来越抢眼。支持中国高铁出口竞争力的，一是价格，二是包括金融援助在内的国家层面的支撑。中国确实需要通过“复兴号”来展现中国技术层面的优势。
2004年开始将国内高铁商用化的韩国，也是从一开始依赖法国技术转向独立开发。近年来，不少独立开发的高铁列车在国内陆续投入使用。据韩国《中央日报》报道，韩国设计时速高达430公里的新高铁列车“HEMU430X”的开发计划已经进入最终阶段，今后将开始正式启动出口程序。
据日本《每日新闻》报道，各国之所以都开始着力进行高铁列车开发的原因，在于全球高铁需求的不断膨胀。不仅是经济获得高速成长的新兴国家，国土辽阔的美国也开始推进高铁的整备计划。除了列车出口以外，运行系统和维护管理等事业规模也相当庞大。因此，高铁作为基础设施出口的一大招牌，备受期待。
报道称，日本拥有世界最高技术水平的新干线。但是，在中国和韩国的穷追猛赶之下，日本也不能保证自己一直保持领先地位。
据日本《每日新闻》报道，目前高铁出口竞争激烈最好的例证就是连接马来西亚和新加坡的高铁计划，日中韩三国都参加了投标。正是因为高铁是支撑地区经济的基础，因此才应该以更加严格的标准进行考量。日本政府认为，高铁出口是技术、价格和金融援助等国家综合实力的竞争。
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