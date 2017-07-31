印度担心南亚势力范围受中国冲击

英国《经济学人》周刊网站7月22日发表题为《一条救生带，一条路》的文章称，看着中国在自己的隔壁不断扩大足迹，印度也在努力通过一些项目维护自己在南亚的势力范围。不过，印度想要像中国那样慷慨是力不从心的。
文章称，在不久的将来，游轮将带着欢乐的退休老人来到温暖惬意的巴基斯坦海滨，而不再是棕榈成荫的波斯湾。从泥沙堆积的印度河三角洲到贫瘠的俾路支海岸，一系列让人目不暇接的旅游胜地即将崛起：豪华酒店、水上乐园、高尔夫球场、养生水疗、游艇码头、夜总会和诸如此类的设施。最重要的是，这一“度假产品”将以“把伊斯兰文化、历史文化、民间文化和海洋文化融为一体”的方式开发。
文章称，中国国家开发银行为中国政府起草的一份招股书大概就是这样承诺的。它展示了“中巴经济走廊”的详细愿景。中巴经济走廊被誉为中国“一带一路”倡议的旗舰项目，有望向巴基斯坦注入约600亿美元的中国投资。一多半投资将专门用于发电，但还有大量剩余资金用于道路、海港、机场、光缆、水泥厂、农用工业和旅游业的建设。中国投资9000亿美元的“一带一路”倡议将建立覆盖全亚洲、把中国同亚洲市场更紧密联系起来的基础设施系统。
文章称，对于一直在奋力将资本投资比率提高到国内生产总值15%的巴基斯坦而言（相比之下，近几年印度大约为30%，孟加拉国大约为28%），中国的巨额投资是雪中送炭。这不仅有望激活巴基斯坦的经济并解决长期电力短缺等问题，而且是一份针对印度的战略保单。
文章称，印度不安地看着中国在隔壁不断扩大足迹。
文章称，印度正在努力通过一些项目维护自己在南亚的势力范围，比如在孟加拉国建设道路和桥梁、在尼泊尔修建水电站、在斯里兰卡修建港口和铁路。不过，印度想要像中国那样慷慨是力不从心的。
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