中国将为实现“中国制造2025”国家制造业升级计划创建国家级示范区。
新华社援引总理李克强的话报道称，在东中西部选择部分城市或城市群建设国家级示范区，加快制造业转型升级，聚焦创新体制机制并深化开放合作。预计将把财税优惠政策扩展到示范区，并对内外资企业一视同仁。中国政府承诺，国际合作将成为示范区的主要行动方向之
一，这些区域将使用国外先进技术设备。示范区还将在培训人才方面获得扶持。将对符合条件的高校毕业生、就业困难人员给予创业补贴。将关注安排新增用地问题。新华社报道称：“支持利用老旧工业和商业设施等发展生产性服务业和众创空间。”
“中国制造2025 ”计划于2015年启动。这是一个旨在更新并加强国家高技术企业的全面政府计划。英国《世界金融》杂志对这一概念解释称：“新计划打算将国家提升为不但引领世界高科技产品组装，而且从头研发并生产这类产品。”
中国官员认为计划已初见成效。自计划启动以来，中国智能制造领域的首46个试点示范项目的平均生产效率增长了38%，经营支出减少了21%，能源利用率提高了9.5%。工信部副部长辛国斌说：“我们在高精度齿轮磨床、多轴精密重型机床、数控冲压生产线等领域已跻身世界先进行列。”
ARJ21支线客机正式投入商业运营，C919大型客机成功首飞，AGe600水陆两栖飞机实现总装下线，长征五号大运载火箭、全球首颗量子卫星发射成功。自主研制的‘海斗’号无人潜水器，使我国成为世界第三个拥有研制万米级无人潜水器能力的国家。”还有一个例子，中国建成了M40J高性能碳纤维生产线。此前中国只能进口这种材料。
中国人自己并不急于宣布为落实战略而投入的资金金额。外国人的估算则不尽相同。《世界金融》杂志称，为达到目标中国政府划拨了巨款。两个不久前成立的中国基金——先进制造业投资基金和国家集成电路产业投资基金——分别募得200亿和1390亿元人民币。《纽约时报》援引欧洲研究者的话称，中国投资该计划的总金额高达3000亿美元。
中国的计划引发了外国人的担忧。《纽约时报》援引中国欧盟商会的报告称：“ 2015年通过的这项战略要求中国实现技术完全独立，从芯片到自动驾驶汽车。这项战略有助于中国将外国竞争者挤出本国甚至全球市场，并为获得中国当局各种优惠的本国全球化集团创造有利条件。外囯公司则将陷入不对等的竞争条件中并被打败，因为没有其他国家愿意投入如此多的资金来扶持本国高技术企业。”
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