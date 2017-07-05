加拿大研发超轻士兵外骨骼系统：灵感源自相扑运动员

题为《相扑运动员启发新的外骨骼技术》的报道称，从大自然中获得构造灵感的新型外骨骼，也许可为专门的操作者提供在执行任务时所需的支持，无需承担重的负荷。
位于加拿大蒙特利尔的研发公司马瓦希科技公司，在佛罗里达州坦帕举行的国防工业协会特种作战部队工业会议上，首次展示了它设计的超轻型被动式加固型综合士兵外骨骼系统。
该公司的总裁兼首席技术官阿兰·比若尔德表示，该系统可用来执行3至7天的任务，轻装出行和防止受伤是主要的考虑。
据马瓦希科技公司说，超轻型被动式加固型综合士兵外骨骼系统无需电池，有钛支撑架，通过将50%到80%的负荷从肩膀转移到地面来减轻士兵的负重。
自2005年以来，该系统一直在开发过程中，包括柔性脊柱、在腰部自由转动的滑动腰带以及符合人体工程学的腿部支撑。
比若尔德说，负荷沉重的士兵和操作员容易受到肌肉骨骼的伤害，而开发该系统的目的，是为了防止出现有可能妨碍其在战场上的能力的伤病。
他还说道，公司的科学家仔细分析了全世界体重在300磅（1磅约为0.45公斤）到700磅的男女，特别是相扑运动员，从而理解这些人是如何负重的。
他说，根据物理学法则，一磅脂肪与一磅弹药或水一样重。一些相扑摔跤手的体重超过400磅。
他说：“自然法则告诉我，如果能正确地分配体重，人是可以携带400磅的重物的。”
该系统采用了机械杠杆，在没有动力源的情况下更均匀地平衡重量，模仿人类负重时的自然构造，例如将支撑点放在操作员腿部内侧而不是外侧。
他说，未来，马瓦希科技公司将为该系统开发手臂附件。
该公司正打算将外骨骼卖给美军的特种作战司令部和其他部门，还有北约盟国。
他说：“它达到完美了吗？不，但它可能是最符合需求的（外骨骼）。”
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