沦为低效“组装工厂”！印度就战机研发向俄施压

俄罗斯《独立报》7月4日发表尤里·尤里耶夫的文章《新德里在战机研发方面对俄施压》称，印度国防部发言人宣布，近年内将在果阿邦的汉萨海军航空基地，为“超日王”号航母的米格-29K舰载机建造维修及养护工厂。主要维护对象是战机的RD-33MK发动机。
《印度时报》援引总监察及审计员的报告称，自2010年起接收并列装的米格-29K舰载机中，有62%的发动机存在严重结构缺陷。此外，现有战机的战备率仅为21.3%至47.14%。印度从俄购买了两批次共45架米格-29K，总价22亿美元。
印度总理莫迪一直呼吁国民支持他有关实现现代化、高科技含量武器装备生产本地化的理念。一言以蔽之，他是“印度制造”的拥趸。因此，有媒体报道说，在与俄围绕第五代战机项目开展合作时，印度将提出必须全面转让所有技术的条件。
印国防部消息人士称，这一决定是在最高层作出的，希望不要重蹈与俄苏霍伊飞机军事工业集团交易的覆辙，印度花了85亿多美元，但对于本国战机的研发毫无显著帮助。从俄购买的272架（已列装240架）苏霍伊战机中，虽然绝大部分是在印度斯坦飞机公司组装的，但所有零件皆从俄进口，本土公司并不能独立生产。非但如此，在本地组装一架战机，比直接从俄整机进口要多花1500万美元。
虽然莫斯科一直在向新德里施压，要求尽快签署第五代战机联合研发及生产的最终文件，但印度并不着急。因为有前车之鉴，它希望弄清自己究竟能从这份250亿美元的合同中得到什么。除性价比指标外，新德里还提出了两大要求：首先是俄方必须全面移交技术，包括“源代码”，以便印度未来能独立升级战机并配备新式武器；其二是合作项目应当直接促进印度自身的第五代战机研发项目（即先进中型战斗机项目），后者的先期工程已拉开帷幕。
印媒表示，要应对来自中国和巴基斯坦的威胁，印度需要42至44个喷气式战机中队，每个中队16至18架战机。然而，目前印空军仅有33个战机中队，其中11个使用的都是米格-21和米格-27这样的老飞机，将在2024年以前退役。现有战机的整体技术状况欠佳。耗资逾35亿美元的63架米格-29和51架“幻影”-2000的改造升级项目进展相当缓慢。
飞机事故频发一直是困扰印度空军发展的严重问题。自1970年以来，印军发生的各类飞机事故已超过1300起，其中500多起跟各种型号的米格战机有关，另有近150起由印度国产直升机酿成。已列装的240架苏-30MKI中，至少已损失了7架。今年5月，在苏-30MKI再次出事后，印媒报道可能暂停所有该型号战机的使用，以便展开全面检查，印度防长去年表示，近3年来，苏-30MKI已出现过69起技术故障，其中绝大多数跟发动机有关。
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