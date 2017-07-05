中国“元”级潜艇正穿越印度洋 性能优于印军潜艇

英媒称，一个月来，印中军方在洞朗地区陷入僵持局面。在这种背景下，中国向印度洋地区部署了一艘潜艇。
据英国《每日邮报》网站7月3日报道，目前正在穿越印度洋的是中国的“元”级常规柴电潜艇，性能优于印度老化的潜艇。
报道称，这艘潜艇得到中国海军潜艇支援舰崇明岛舰的支持。印度方面注意到了最近进入印度洋地区的这艘潜艇的动向。印度海军强调了中国海军在印度洋地区活动的增加。
报道称，中国的军舰和潜艇3年前就出现在印度洋地区，表面上看是为了在亚丁湾的反海盗行动。但是最初中国在2013年和2014年时只是派出了由3艘军舰组成的小型舰队，目前在印度周边海域活动的中国军舰越来越多。
最近，印度卫星和海军方面在印度洋地区发现了至少14艘中国海军舰船。这其中包括最新型的“旅洋”Ⅲ级驱逐舰（052D型驱逐舰）。这些中国舰船配备了地空导弹和远程导弹，正在远离本国后院、靠近印度的区域投放兵力。印度海军的远程监控平台一直在关注并记录中国海军在印度洋的一举一动。
一名印度高级军官对该国的《今日邮报》说：“近些年来，我们的实力大大增强。许多队伍的力量都成倍增长。我们也覆盖了整个地区。”
报道称，印度方面在2013年12月发现了第一艘中国核潜艇。这艘“商”级核动力潜艇在印度周边水域部署了将近3个月，一直到2014年2月。去年，中国分别部署了一艘“汉”级核潜艇和一艘常规潜艇。这些潜艇在半年多的时间里在印度洋四处窥探。
报道称，印度海军今年发现的“元”级潜艇是中国在2017年派往印度洋地区的首艘潜艇。对印度来说，令人担心的是，中国在增加舰船部署活动的同时，还向印度洋部署了水文测量和海洋考察船以及间谍船，并绘制了海床地图。包括水深数据在内的众多资料具体显示了特定深度的水流和噪音，而海床情况对于部署潜艇至关重要。
消息人士对《今日印度》周刊说，中国海军的远洋电子技术侦察船海王星号本月进入了印度洋。这艘配备了先进设备的“间谍船”被部署到这里的任务之一是搜集电子情报。它能够捕捉电子信号，并将其发回中国进行分析。
印度政府获悉，这艘“间谍船”来印度洋地区是为了监视从7日开始举行的印美日“马拉巴尔”年度海上联合军演。之前这艘船也曾被用来监视印美海上演习。
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