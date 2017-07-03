美军舰再闯中国西沙群岛领海 中方表示强烈不满和坚决反对

美媒称，一名美军官员对美国有线电视新闻网（CNN）记者说，一艘美国海军驱逐舰2日驶入南海争议岛屿12海里范围内。
据美国有线电视新闻网7月2日报道，美国海军在西沙群岛的中建岛附近举行了“自由航行演习”，作为演习的一部分，美国导弹驱逐舰“斯特西姆”号驶入中建岛12海里范围内，进入中国领海。五角大楼拒绝就演习置评。
美军太平洋舰队发言人马特·奈特没有证实2日的演习，但对CNN说，那是美国海军的例行行动。
报道称，演习前几天，特朗普政府做出了多个似乎激怒北京的行动，包括批准新的对台军售，2日的行动据称是特朗普上任以来的第二次。
据中国外交部网站称，中国外交部发言人陆慷7月2日举行答记者问时表示，美方打着“航行自由”的旗号，再次派遣军舰擅自进入中国西沙群岛领海，违反中国法律及相关国际法，严重侵犯中国主权，破坏有关海域的和平、安全和良好秩序，危及中方岛上设施及人员安全，是严重的政治和军事挑衅行动，中方对美方有关行径表示强烈不满和坚决反对。
陆慷称，当前，在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势趋缓降温，并不断呈现积极发展态势。美方刻意在南海挑起事端，与地区国家求稳定、促合作、谋发展的共同愿望背道而驰。
陆慷表示，中方强烈敦促美方立即停止此类严重侵犯中国主权、威胁中国安全的挑衅行动，中方将继续采取一切必要措施捍卫国家主权和安全。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost