香港可成新丝路“超级连接器”

香港亚洲时报在线7月1日发表题为《未来20年，香港将扮演什么角色？是丝路“超级连接器”》的文章称，香港已经成为亚洲基础设施投资银行成员之一，并加入了“一带一路”倡议。香港可以借此一展宏图，未来可成为中国与亚洲其他国家之间的“超级连接器”。
香港对于“一带一路”有重要意义
文章称，香港已经成为亚洲基础设施投资银行成员之一，并加入了“一带一路”倡议。
文章称，香港领导人非常清楚，中国是全球至少124个国家的最大贸易伙伴。欧洲与亚洲的贸易额已经超过欧洲与美国间1万亿美元的规模——而且这还是在欧盟与大多数亚洲国家缔结自贸协定之前，在“一带一路”基建潮真正形成之前。
文章称，到目前为止，“一带一路”相关贷款基本采取政府间贷款的形式，利率很低，还款期限很长。但“一带一路”并不满足于此，而这正是有利于香港一展宏图之处——香港是个包罗万象的地方，擅长金融和投资业务，甚至善于处理欧亚各国间的争端。这是水到渠成的结果。毕竟，香港在内地的发展过程中获得了很多实践经验。
香港企业准备携起手来，在泰国、越南等“一带一路”沿线国家修建基础设施，建设工业园区。香港贸易发展局已将八个国家确定为港资首批目标，它们是越南、泰国、印尼、沙特、阿联酋、波兰、匈牙利和捷克。
而香港公共交通网运营商港铁公司计划与中国铁路总公司联手竞标新加坡-吉隆坡高铁项目。
文章称，这些现象契合了香港大学亚洲全球研究所专家沈联涛的论断。沈联涛认为，“因为有了‘一带一路’”，香港应当“成为中国与亚洲间的‘超级连接器’，为基础设施建设做好基础性准备，深入了解‘一带一路’地区，服务于急需了解这方面知识的内地公司、银行和官员”。
沈联涛恰如其分地指出，中国领导人认为香港“能够提供宝贵的经济发展‘软件’，比如稳定的货币和世界级资本市场”。这样的软件对于建设“一带一路”硬件具有重要意义。
香港应该着眼于未来
香港《南华早报》网站6月29日发表高风咨询公司首席执行官谢祖墀的文章《作为中国的一部分，香港必须着眼于未来，而不是过去》称，香港回归二十周年，现在应该反思经验教训，并且研究未来可能发生的事情了。
文章称，两个变革中的全球力量现在势头有所上升：中国成为一个主要的经济和地缘政治力量以及技术变得无所不在。这些力量从根本上改变了世界，特别是在亚洲，正在为那些能够利用它们的人创造巨大财富。
文章称，香港必须变得更加外向。不仅要摒弃对过去和近期问题的短视观念，而且更重要的是，必须着眼未来，期待将为本地区和世界其他地区带来巨大变化的重大动向和主要驱动力。
文章称，香港人在这方面可以做的事很多。粤港澳大湾区可能是最重要的举措。它将把包括香港和澳门在内的珠江三角洲各城市连通成一个经济产值约为1.4万亿美元的地区。
“一带一路”倡议也给香港带来巨大希望。这个雄心勃勃的计划将为香港提供一个机会，增强其作为商业、贸易和物流枢纽的身份，同时也为它创造自我改造的机会。
文章称，作为整体棋盘的一部分，北京将继续战略性地看待香港。它将会看到这座城市在内地的内部改革以及中国在不断变化的全球秩序中追求领导地位方面发挥着重要作用。
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