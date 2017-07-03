新加坡讯，新加坡最大反对党党魁刘程强在国会就李光耀子女纠纷案发言表示，总理李显龙的弟妹破坏总理威信，是鲁莽的行为，他建议，如果是诽谤的话，应该在法庭上解决。
据新传媒8频道网站报道，工人党秘书长刘程强发言表示，今天是我国悲伤的一天，工人党最关注的是，这场风波对新加坡所造成的影响。
他说，这对国人、政府分散了注意力，并且损害了新加坡的国际声誉。
刘程强说，李家事件让公共和私人界之间的界限模糊不清。
刘程强表示，总理的私人律师黄鲁胜（Lucien Wong）为总理提供咨询，之后获委任为总检察长，为政府提供意见，这是否构成利益冲突。
刘程强也说，这不是韩剧，这也是家庭纠纷，部长们不应该介入。总理的弟妹破坏总理的威信，是鲁莽的行为。
刘程强也提出他个人的建议，如果是诽谤的话，应该在庭上解决，而不是在社交媒体，这已成为丑陋的马戏团演出。就算他们是李家成员，但是这次的指控更加严重，将影响我国的监管系统。
他也促请政府尽快解决这个纠纷。
另据路透社报道，刘程强批评李显龙没有将他的弟妹带上法庭，他说，没有理由他们可以和其他新加坡人区别对待。
刘程强也说，如果李显龙的弟妹有证据说总理撒谎或滥用职权，他们现在就可以将证据公开，而不是展开媒体运动，让新加坡人充满悬念。
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