NASA否认向火星运送儿童“奴隶”

英媒称，美国国家航空航天局（NASA）被迫否认有关其正在向火星运送儿童以建立殖民地的离奇说法。
据英国《每日邮报》网站6月30日报道，这一说法是由一名前中情局官员编造的。29日，他在美国一档全国广播节目中提出了这一无根据的指控。
NASA发言人回应称“火星上没有人类”，并驳斥了有关该局佯装送火星车去这个红色星球的另一谣言。
NASA火星探测项目发言人盖伊·韦伯斯特对美国野兽日报网站记者说：“火星上没有人类。火星上有正在执行任务的火星车。上周有谣言四处传播，称它们不在火星上。事实是它们就在那里。但火星上没有人类。”
报道称，有关NASA向火星运送儿童以建立殖民地的谣言是在美国全国广播节目《亚历克斯·琼斯秀》中爆出的，这档节目是由性格古怪的阴谋论者亚历克斯·琼斯主持的。
琼斯曾经宣称，臭名昭著的桑迪·胡克小学枪击案从未发生，而波士顿爆炸案则是政府的恶作剧。
离奇的火星殖民地谣言是由前中情局官员罗伯特·戴维·斯蒂尔爆出的，他是该节目的本周嘉宾。
斯蒂尔开设了自己的阴谋论博客，称在过去20年中孩子们被秘密运往火星，充当奴隶。
斯蒂尔说：“事实上，我们认为火星上有殖民地，被绑架的儿童已被送往太空，路上飞行时间为20年。因此，一旦他们抵达火星，就别无选择，只能成为火星殖民地的奴隶。”
琼斯对此表示赞同，称“显然他们不希望我们调查正在发生的一切，因为每次有探测器抵达那里，他们就将探测器关掉”。
他说：“听我说，我知道NASA有90%的任务都是机密，NASA的高级工程师告诉我外界对此毫不知情。有很多事情都在进行当中。”
NASA极少对荒谬的阴谋论发表评论，就在该局发表声明前几天，有谣言称它即将宣布发现了外星生命。
英国《每日邮报》网站记者就这些说法联系了NASA。
国际网络黑客组织“匿名者”本周令阴谋论者蠢蠢欲动，因为它称NASA即将宣布发现了外星生命。
YouTube视频分享网站上一个据称隶属于“匿名者”组织的频道公布了一段视频，一名戴面具的演讲者援引NASA副局长托马斯·楚比兴日前讲话的片段以支持其预测。但NASA不久就证实没有任何此类消息将要发布。
楚比兴6月27日在推特上发文并做出保证，此类报道是假的。他说，尚不清楚人类是否在宇宙中孤独地存在。
楚比兴写道：“恰恰与一些报道相反，NASA近期不会发布有关外星生命的任何消息。我们在宇宙中是孤独的吗？尽管我们还不知道，但我们正在执行一些任务，它们可能有助于回答这一根本性问题。”
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