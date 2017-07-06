外媒期待中国在G20峰会发挥影响力：充当全球“守护者角色”

外媒称，二十国集团（G20）峰会将于7日至8日在德国汉堡举行，推进自由贸易和巴黎气候协定将成为主要议题，对自由贸易和巴黎气候协定持消极态度的美国总统特朗普的言行备受关注，中国国家主席习近平希望取代美国扮演推进自由贸易和阻止全球变暖的“守护者角色”，扩大中国在国际社会的影响力。
据《日本经济新闻》7月2日报道，日前在中国大连召开的夏季达沃斯论坛开幕式上，世界经济论坛主席克劳斯·施瓦布赞扬了中国。他指出，自去年秋季以来，中国发挥了负责任的世界领导者的作用。
去年9月在杭州召开的G20峰会，今年1月的世界经济论坛2017年年会，5月的“一带一路”国际合作高峰论坛，习主席在各个场合都贯彻了积极推进全球化和气候变暖对策的姿态，施瓦布对此给予了高度评价。
据德新社7月2日报道，由于特朗普执政下的美国日趋孤立，中国的地位将在今年7月的G20峰会上经受考验。
报道称，去年中国的可再生能源投资达783亿美元，超过了欧盟和美国，它还承诺要在2020年之前再投资3600亿美元，并已雇用了约40%的全球可再生能源部门劳动力。但是，批评者认为中国在提出建议、说服他国或超越既定目标方面并不处于领先地位。
不过，一旦世界开始谈论中国的领导地位，那就说明它已在途中，快要成功了。德国墨卡托中国研究中心的米科·霍塔里说：“我们低估了感知的力量。”
报道称，中国正在逐步成为自由贸易的捍卫者，与特朗普的保护主义政策形成鲜明的对比。中国欧盟商会会长约尔格·武特克说：“欧洲人和美国人建立了经济大国的贸易结构——而现在我们却在背离它。”
报道称，亚投行和中国参与的联合国维和行动都是中国在国际事务中发挥领导作用的积极例子。中国最具雄心的对外政策和经济政策就是“一带一路”倡议，目的是创建横跨欧亚和非洲的贸易及基础设施网络。
德国《每日镜报》6月29日刊文称，中国国家主席习近平过去一段时间努力用一种温和的激情去强调中国在世界舞台上扮演主要角色。例如，今年5月他在北京举办的“一带一路”国际合作高峰论坛上说，中国希望建设和谐共存的大家庭，他也强烈主张交流而非相互疏远。当习近平7月先是对德国进行国事访问然后到汉堡参加G20峰会时，这种新的中国自信应该会再次出现在他的讲话中。
文章称，中国在过去几个月巧妙地利用了特朗普造成的真空：在达沃斯世界经济论坛上，中国国家主席习近平展示了中国全球化和以规则为基础的世界秩序的捍卫者形象——站在主张“美国优先”并奉行保护主义和孤立主义的特朗普的对立面。当特朗普宣布退出巴黎气候协定时，中国迅速填补了世界气候拯救者的空缺位置。
文章称，中国想把自己定位为一个解决矛盾的强大力量，这不仅体现在气候政策上，更体现在目前几乎扩至全球的对外经济政策上。由于国内经济增长近年来放缓，中国政府正在寻找新市场并在邻国和其他大洲投资：在“一带一路”倡议框架内，总投资将达到9000亿美元。
中国也在非洲和南美洲大量投资。一个月以前，肯尼亚热烈庆祝中国资助的从海岸城市蒙巴萨到内陆首都内罗毕的铁路建成通车。在亚太地区，中国也目标明确地构建自己的势力范围。
文章称，中国距离在全球安全政策方面发挥在经济领域那样的重要作用，还有很长的路要走。但解放军不懈的现代化努力是中国未来也想在这个领域掌握更大发言权的明确证据。
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