葡萄牙军火库被盗：大批弹药或落入恐怖组织手中

西班牙《国家报》网站7月1日报道称，随着更多细节浮出水面，葡萄牙军方武器库被盗事件也显得愈发严重，这不单是因为大量武器被盗，还因为该事件涉及情报失窃。
据葡萄牙军方日前宣称，该国中部圣塔伦区坦科斯市一座军火库中的手榴弹等军事装备遭窃。然而，据媒体称，真正失窃的弹药远不止最初流传的数枚手榴弹。包括1500枚9毫米口径的子弹、120枚手榴弹、44枚反坦克手榴弹和20枚催泪弹在内的大批弹药失窃，让人不禁提出疑问：犯罪分子到底通过什么手段，才能在运输这么多武器的过程中不被发现？
葡萄牙军队参谋部认为，犯罪分子应该对武器库内部情况了如指掌。葡萄牙国防部长阿泽雷多·洛佩斯认为，犯罪分子是“专业人士”，而且显然获得了详细情报。政府今年6月5日开始对军事设施围墙的加固项目进行公开招标。然而犯罪分子却先行一步，朝围墙亟待维修的武器库伸出黑手。他们只需使用钳子剪断铁丝网，就可以驾车出入。
参谋部认为，犯罪分子一定获得了内部情报。此外，犯罪分子可能还知道军火库的监控设备从数年前就停用了，而且军火库25个岗亭里也没有多少执勤人员。此外，附近的活动传感器也不起任何作用。
4天已经过去了，该事件的调查工作依然毫无起色。虽然洛佩斯最初认为这是一起严重的事件，但同时还表示，这并非本世纪欧洲军事机构出现的最严重事件。
无论是在军界还是政界，都尚无人敢提到“恐怖主义”这个词。然而，鉴于犯罪分子手法专业，有人猜测这些被盗武器最终可能落到贩运军火的恐怖组织手中。
参谋部表示，虽然监控设备已经停用，但是军火库完成了安全任务。目前已经在军火库周边加强了巡逻，并部署了更多安全力量。全国各地的军火库都开始清点武器，以防有更多武器丢失。
就在政界有声音质疑军方为何无人因盗窃事件请辞的同时，参谋部宣布有5名军官被停职。据媒体称，武器库周围只有8名士兵巡逻，完成一次全方位检查甚至需要一天多时间。这就意味着，任何了解内情的犯罪分子都能在得手后轻松逃脱。
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