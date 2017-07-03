美军着手修复被撞驱逐舰：费用或高得惊人

美国《防务新闻》周刊网站6月30日发表题为《海军正在努力解决如何修复瘫痪的驱逐舰“菲茨杰拉德”号的问题》的报道称，在日本近海发生的造成美国海军驱逐舰“菲茨杰拉德”号七名水手丧生的相撞事故留下一个大大的洞，足够让一辆拖车驶过，给海军留下了修复该瘫痪驱逐舰的艰巨任务。
据提供背景的三名海军人士说，菲律宾货船“ACX水晶”号的球状船头在水线下面留下一个12×17英尺（1英尺约合0.3米）大小的洞，海水通过这个很大的破洞迅速淹没了三个船舱。据熟悉事故细节的人说，水手们大概只有一分钟时间撤离。
没有迹象表明，相撞前，该舰发出了碰撞报警。假如发出，本会令睡梦中的舰员惊醒，以预防即将到来的灾难。然而，这些细节目前是海军调查的主题。
碰撞也严重破坏了船舶的上层结构和右舷一侧的SPY-1型雷达阵列，并淹没了一个主要工程用舱和无线电中心，造成价值数百万美元的昂贵装备和设备报废。
在调查人员试图弄清什么故障导致了这场惨剧的同时，海军正在解决一个复杂的工程问题：如何收拾好该舰，以把受损的舰体从水中拖出。然后，他们必须弄清受损的严重程度——如果损坏可以修复的话，以及受损部位。
第七舰队发言人道斯在一封电子邮件中说，海军的工兵们已经设法对大部分船舱进行了排水处理，并为受伤的舰体打补丁。
道斯说：“‘菲茨杰拉德’号准备在下月初在横须贺的舰队活动期间进入干船坞，进行后续检查和维修。弹药卸载已于6月25日完成。另外的准备工作包括舰体的排水、卸载燃料和临时补丁的安装。一旦该舰停靠，技术评估就会开始，包括制定选择方案，以便在美国进行长期维修。”
从一开始，海军就一直打算修船。在6月17日撞船发生后的新闻发布会上，第七舰队司令、海军中将约瑟夫·奥库安就对记者说，这将是一个漫长的过程。他说：“希望不到一年时间。大家会看到美国军舰‘菲茨杰拉德’号重返。”
修复的早期阶段，重点将是稳定该舰。海军说，这可能是在7月6日至8日完成。一旦拖出水面，海军将对该舰进行全面的检查。
据海军负责人说，一个潜在的问题是，碰撞的力量可能扭曲了上层结构，并给该舰的SPY-1雷达造成了校准问题。解决这些问题可能会使维修费用大大增加，费用高得甚至可能令人不敢问津，但这些评估尚未完成。
道斯拒绝就有关校准的担忧发表评论，他提到了正在制定的受损评估和维修计划。
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