章莹颖案嫌犯今日首次出庭，仍拒不交代章的下落

当地时间7月3日上午10时，涉嫌绑架中国访问学者章莹颖的美国男性嫌疑人克里斯滕森第一次出庭受审。遗憾的是，嫌疑人落网但章莹颖生还希望渺茫。
联邦调查局表示，基于目前获得的信息，他们认为章莹颖已经遇害。
抓到嫌疑人并不意味着案件的结束，目前该嫌疑人拒不交代章莹颖下落！
章莹颖家属于当地时间1日首度发声：现在唯有两个心愿“带她回家，严惩恶人！”
嫌疑人曾三次获得优秀助教称号
据FBI公开文件显示，嫌犯克里斯滕森(Brendt Christensen)出生于1989年6月30日。在美国时间6月29日被捕时，刚好是他28岁前夕。
从其Linkedin的个人页面信息来看，此人不但是高学历，而且能力出众。在简介中，他写道：“我是伊利诺伊大学香槟分校的实验凝聚态物理学博士候选人。目前，我制造纳米级设备并对其进行电气测量，以发现关于介观物理学的新事物。”
除了读书以外，克里斯滕森从本科开始就一直在学校里担任助教，在伊利诺伊大学香槟分校担任研究生助教时负责解答学生在物理方面的问题。据悉，他于2013年秋季、2014年春季、2015年秋季这三年都获得优秀助教之称。
被捕前一天仍在上社交网站
尽管克里斯滕森在网络上留下的痕迹很少，但记者还是发现，在6月12日前后，克里斯滕森以及疑似是他妻子的女士“Michelle Christensen”在社交网站上出现的异样状况。
2015年Michelle Christensen曾用自己和克里斯滕森的毕业照合照作为头像。在6月12日当天她更换了头像，是自己的独照。她的两位好友先后留言询问是怎么回事，其中一人还表示了惊讶，“你不是告诉我永远不会换个人头像吗？”
Michelle Christensen回应称：“这是不一样的。”在该头像的32个点赞中，有克里斯滕森。那天距离章莹颖失踪已过三天。目前暂不确定Michelle Christensen本人是否与此案有关联。
此外，在被FBI逮捕的前一天，克里斯滕森还在与他的一位在纽约的“脸书”好友互动。
有网友爆料称，在一个名叫“Fetlife”的网站上，发现了克里斯滕森三个月前的发帖——“如何计划一场完美绑架？”
嫌犯拒不交代章莹颖下落
当地警方介绍，克里斯滕森在受到询问时一直保持沉默，只是对于绑架章莹颖的指控予以否认。当警察数次询问他把章莹颖藏在哪里，克里斯滕森都表示要找律师，并保持沉默。警方目前正极力搜集证据。
中国政法大学证据科学研究院博士后刘世权称，关于章莹颖的下落，美方还在进一步侦查。“现在美国警方需要进一步得到法定科学报告，比如血迹，生物物证包括微量物证等，来进一步认定章莹颖遇害的方式和地点。”
章莹颖亲友：尽早带她回家 严惩凶手
章莹颖的父亲章荣高和男朋友侯霄霖1日接受了媒体采访，呼吁将罪犯绳之以法。
章莹颖的男朋友侯霄霖说：“目前我和其他所有家人最急切、最希望做的事情有两件：一是我们希望尽快找到莹颖，我们想早一点带她回家。二是我们希望可以获得社会各界所有力量的帮助和支持，早一天将犯人绳之以法，并且处以最最严厉的惩罚。”
在中国和美国的社交媒体上，网友的讨论焦点已从“如何破案”变为“一定对嫌犯处以最严厉的死刑”。或许，所有人都不曾想到，涉嫌绑架章莹颖的居然是和她同校的(伊利诺伊大学香槟分校)一位助教。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost