日本执政党在东京都议会选举中遭遇惨败

外媒称，将影响日本首相安倍晋三政府运行的东京都议会选举（127个议席）2日举行投计票。共同社实施的出口调查等显示，自民党惨败，现有的57个议席大幅减少。东京都知事小池百合子领导的地区政党“都民第一会”将取代自民党，成为议席数最多的第一大党，加上公明党等的支持阵营，获得过半数议席已成定局。
据共同社7月2日报道，自民党在人口逾1300万的首都惨败，对首相官邸主导的“安倍独大”体制造成了很大打击。
报道称，除了围绕安倍朋友担任理事长的“加计学园”新设兽医系计划的一系列事件外，防卫相稻田朋美在为都议员选举拉票时称“作为自卫队也拜托（投票给自民党候选人）”的失言等，使自民党陷入不利局势。对于在维持长期执政的同时以修改宪法作为最大政治目标的安倍来说，他的向心力有可能下降。
小池接受采访时表示：“对以都民视角推进的成果得到认可感到很高兴。”另一方面，自民党东京都支部联合会会长下村博文在电视节目中称：“（结果）比预料更为严峻，深感责任重大。”
另据美联社7月2日报道，2日，在备受关注的日本东京都议会选举中，东京都知事的新政党显然将以压倒性优势战胜安倍首相丑闻缠身的执政党，这次选举可能改变日本国家政治。
报道称，日本媒体当晚称，小池百合子新成立的“都民第一会”可能将赢得127个议席中的50席，也就是其全部候选人都将获胜。而随着自民党遭受到一系列丑闻和过失的打击，该党预计只能赢得13到39席，可能创下最差表现的纪录。尽管正式结果尚未公布，小池已经宣布胜选。
据美联社报道，以往东京都议会的选举结果通常为全国选举定调。据传，小池百合子正寻求回归国会，参与首相竞选。
报道称，前电视新闻主播小池百合子去年夏季成为日本首都的首位女性领导人。她在一再与男性主导的东京市政府发生冲突后，树立了改革者的形象。64岁的小池百合子自2002年以来一直在自民党和内阁担任重要职位，包括防卫大臣。去年，她突然宣布竞选东京都知事，但从未正式脱离自民党，直至上月成立她自己的政党。她与安倍保持着友好关系，这引发了她最终会竞逐安倍继任者的猜测。
在整个东京都议会竞选期间，据报道，安倍都在幕后，担心自己的出现无助于自民党形象。当他1日首次出现在一个街头集会时，一大群人对着他高喊：“安倍下台！”
此外据路透社7月2日报道，安倍晋三的自民党2日在东京都议会选举中遭遇历史性失败，这可能会让因卷入“加计学园”丑闻而导致支持度暴跌的安倍遭遇麻烦。
报道称，表面上来看，东京都议会选举是在给都知事小池百合子上任一年的表现打分，但自民党若表现不佳，也会被视作选民对安倍政府执政4年半来的惩罚。
据路透社报道，东京过去的选举结果总能引领全国的趋势。小池期望她的政党和盟党能终结自民党对都议会的主宰。“都民第一会”如果选举表现亮眼，她角逐首相大位的呼声将升高。
美国哥伦比亚大学荣誉教授格里·柯蒂斯说，如果小池的政党和盟党获得大胜，日本的政治版图可能发生地震。
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