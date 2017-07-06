日本与欧盟接近达成自贸协定 覆盖国GDP总和约为全球三成

法媒称，负责贸易事务的欧盟委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦在东京表示，在经历数年谈判之后，尽管美国日益走向保护主义，但日本和欧盟已接近达成自由贸易协定。
据法新社东京7月1日报道，马尔姆斯特伦7月1日晚表示：“在即将于德国举行的二十国集团峰会期间，我们的领导人将会就一项计划达成共识，目标是在今秋达成一个最终的协定。”她希望这将推动欧盟各国对日本出口实现大幅增长，尤其是农产品。
这位欧盟委员解释说，双方几天后将会探讨各自产品进入对方市场的问题，也包括投资保护和解决纷争的规则等技术问题。
双方此前的谈判在两个方面遇到了阻碍，一方面日本对来自欧盟各成员国的奶酪征收高关税，另一方面欧盟对来自日本的汽车也征收重税。在这些“敏感的”关税壁垒方面还没有“完全谈拢”。
日本外务大臣岸田文雄则形容谈判“十分艰难”。他表示：“有一些不小的进展，但是双方还有一些重要问题有待解决。”他还称有可能亲赴布鲁塞尔尝试解决分歧。
马尔姆斯特伦称，双方的协议“会向全球其他地区释放一个强烈的信号，那就是欧盟和日本笃信自由贸易，并不想设置贸易壁垒或加重保护主义倾向”。她是在暗指美国总统特朗普的政策，并称“你失去的，我们赚到了”。今年美国退出了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。
日本-欧盟自由贸易协定覆盖的国家的国内生产总值（GDP）之和接近全球的三成，在国际贸易中的比重达到36.8%。欧盟目前是日本的第三大贸易伙伴，而日本在欧盟的贸易伙伴中仅排名第六。欧盟希望通过日欧自贸协定刺激对日出口。
与TPP或8个月前历经波折签订的欧盟-加拿大自贸协定不同，日欧自贸协定目前还并未十分明朗。但是自从日欧双方的会谈日益密集之后，很多反对声音的调门也提高了。公布了数百页资料的绿色和平组织披露了一些闭门谈判的内容。该组织称：“日欧自贸协定将影响日本和欧盟6.3亿人的日常生活，对我们的民主权利、健康和环境都将带来威胁。”
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