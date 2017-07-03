特朗普再对媒体“开炮”

近来在口头与网络上都对媒体火力全开的美国总统特朗普，今天为自己频发推文的习惯辩护，称“我2016胜选就是因为访谈、演说与社交媒”还说使用推特是“现代总统”的样子。
据报道，特朗普今天清晨发推文炮轰美国有线电视新闻网（CNN)、全国广播公司(NBC)，以及嘲讽一名晨间节目主持人“蠢得像石头”，接着拿自己选举成绩作为他发言越来越不客气的理由。
他在推特写道:“假的、谎话连篇的新闻媒正忙着说服共和党与其他人我不应使用社媒。但记得，我嬴得2016大选就是因为访谈、演说与社媒。”近几天，特朗普先是臭骂全美各大新闻媒体散播“假新闻”，然后对左翼媒体微软-全国广播公司(MSNBC)节曰“早安，乔”主持人布热津斯基和斯卡伯勒发出粗暴的人身攻击。他推文与道:“疯子斯卡伯勒和笨蛋布热津斯基不是坏人，但他们不入流的节目必须听命于微软-全国广播公司的老板。太差劲了！”
他还锁定他最爱的出气简CNN，发推文说我超高兴见到@CNN终于被大家发现是#假新闻、垃圾新闻。”他指的是有关CNN撤掉一则宣称国会调查特普政府与俄罗斯投资基金相关的新闻。特朗普推文说:“我打算把#假新闻CNN改名成#骗人新闻CNN。”
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