改良泡菜：韩国征服世界新武器

如果注重健康饮食的西方消费者能放心地喝下酵母酿造的酒、含益生菌的茶以及酸奶，他们为什么不能尝尝用大蒜发酵数月制成的辣味腌菜呢？这正是坐落在韩国光州市的世界泡菜研究所里的韩国科学家的目标。该研究所所长在浩把泡菜形容为一种“功能食品”。他说：“我们正设法让泡菜走向世界。”
据世界泡菜研究所统计，韩国人平均每人每年要吃掉57磅泡菜。他们用泡菜做汤，炒饭，配烤肉，炖豆腐，或是独立成菜。韩国人度假时会带上泡菜，世界泡菜研究所还曾为韩国首位宇航员制作太空泡菜。
专门研究美食外交的美利坚大学教授约翰娜•门德尔松•福曼说，“泡菜本来让人不屑一顾，但它眼下在美国越来越受欢迎”不只是在农贸市场，在普通杂货店也很好卖。她说，千禧一代尤其对尝试健康食品和精心烹饪美食感兴趣。那么，韩国可以如何利用这一点呢？
世界泡菜研究所定期举办国际治菜文化研讨会，还出版了一部解答有关泡菜疑问的书籍(去年的一卷多达186页)。光州每年11月前后都要举行世界泡菜文化节。那时天气较凉，是韩国人制作泡菜的时节，这种风俗被称作“越冬泡菜文化”这一文化被联合国教科文组织收入了非物质文化遗产名录。
耗资1000万美元打造的泡菜溥物馆介绍泡菜有强身健体的功效，它所含的乳酸菌能“助消化并为消化系统排毒”，泡菜还能“杀灭有害病菌”。现在，韩国在文化出口方面取得了一些成功。韩剧和韩国流行音乐风靡洲，韩国整形手术也是如此。但是泡菜呢？好吧，泡菜的推广难度比较大。
就连许多爱吃泡菜的韩国人在家里也有单独的泡菜冰箱，以防泡菜和其他食品串味。如果把泡菜保存在普通冰箱里，他们也会把它放在一个像保险箱一样的盒子里。
正是出于这一原因，科学家正设法增加泡菜中的有益菌(特别是赋予泡菜有益人依健康功效的乳酸菌)，同时去除泡菜的缺点，也就是它的气味。泡菜的气味过于刺鼻，它可能会数天后才散去。河在浩说:“大多数西方人不喜欢泡菜的气味，因为我们使用许多大蒜和姜。”
为了让泡菜文化走向世界、世界泡菜研究所突出强调的是泡菜富含膳食纤维和对抗有害细菌的能力，而没有提及泡菜钠含量高以及韩国是胃癌高发区的事实——有人认为这与吃泡菜有关。
韩食的倡导者行到了在明年2月举办的平昌冬奥会中推广韩食的机会。韩国在2009年启动了一项总资7700万美元的美食外交计划，其发起人是时任总统李明博的夫人。该计划旨在向全世界推广韩食，但在李明博卸任后，该计划逐渐销声匿迹。
首尔美食作家黄教益称政府的努力“令人尴尬”。黄说：“外国食品突破文化藩篱通常需要约30年时间，因为食品成为生活的一部分需要时间。韩国政府则正设法在几年内做成，就好像它是一个建设项目一样。”
美利坚大学的福曼认为，韩食、甚至包括泡菜有更加广阔的市场。她说：“了解一个国家和对这个国家有好感存在巨大关联。尼克松访华时，人们开始去中餐馆吃晚饭。泰国美食外交计划促使泰餐馆数量在全世界呈爆炸式增长。”
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