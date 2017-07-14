苏格兰皇家银行遭美重罚 被指销售“有毒”证券

英媒称，苏格兰皇家银行与美国当局就不当销售有毒抵押贷款支持证券一事达成了一项42亿英镑（约合54亿美元）的和解协议，标志着该银行在努力清理金融危机时期不当行为的行动中迈出了重要一步。
据英国《金融时报》网站7月12日报道，这家得到国家支持的借贷机构12日宣布，经过几个月的谈判该银行和美国联邦住房金融署达成了一项协议。首席执行官罗斯·麦克尤恩表示，这一协议有助于解决“我们最后剩下的重大遗留问题之一”。
此事涉及到苏格兰皇家银行在美国发行和承销价值250亿英镑的住宅抵押贷款支持证券。
不过苏格兰皇家银行仍然面临来自美国司法部的巨额罚款。一些分析师认为这笔罚款可能高达120亿美元。苏格兰皇家银行多达72%的股份由政府持有。
苏格兰皇家银行表示，由于该银行与第三方达成了一些赔偿协议，它与联邦住房金融署达成和解的成本略有下调，降至36.5亿英镑。
麦克尤恩将这一和解协议描述成“向前迈出的重要一步”。
他表示：“这一解决方案提醒我们在金融危机前这家银行发生了什么，也提醒我们它为追逐全球野心而付出了沉重的代价。”
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