瑞士欲成加密货币中心 在全国设10台比特币提款机

美媒称，在苏黎世以南20英里（约合32公里）处的瑞士小镇楚格，一台小机器正在办大事。它是总部设在楚格的瑞士比特币公司在瑞士全国安装的10台比特币自动提款机之一。
据美国《新闻周刊》网站7月11日文章，比特币自动提款机似乎不合常规，但放在楚格还是有道理的。这个拥有3万人口的小镇一直吸引着数字货币领域的企业家，到2014年，它在金融界获得了“加密谷”的称号。最早来到这里的一批人包括南非人约翰·热韦尔，他是2012年来的，创建了莫尼塔斯公司。在莫尼塔斯公司之后，很快出现了其他加密货币初创公司，现在约有20家，包括推出比特币的竞争对手以太币的以太坊。
这些企业（最初吸引它们的是瑞士稳定的政治环境和楚格顺畅的行政管理体系）发现，瑞士对它们非传统的货币理念持接纳态度。有了比特币，用户就可以在不依赖中央管辖机构（例如银行或信用卡公司）的情况下匿名付款。热韦尔说：“我们试图做的是实现金融体系的去中心化。瑞士拥有世界上最去中心化的政治体制，因此他们明白我们在做什么，把它视为机遇而不是威胁。”
在比特币出现以前，自美国在全球金融危机后开始打击离岸账户以来，瑞士一直在寻找保持其在银行业的地位的方法。比特币为这个金融友好型国家提供了一个充满希望的新市场。为了把自己定位为加密货币中心，瑞士试图制定一些能让加密货币公司繁荣发展的规则。而其他国家的政府还在权衡这一不断发展的技术的成本和收益，并为制定规则而苦恼。
业内人士说，瑞士是少数几个朝正确方向迈进的国家之一。楚格地方政府允许当地居民用比特币为登记居住权等服务付费。在国家层面，瑞士政府一直在与金融科技公司密切合作，准备推出特别许可证，让企业能代客户持有加密货币，而无需申请昂贵的银行牌照。
对加密货币企业来说，这是一个突破。楚格的加密货币企业家奥尔加·费尔德迈尔说：“不仅仅是对瑞士，对全球范围内整个加密货币行业来说都是如此。因为这里有一个国家正在研究（加密货币）商业模式，且正就应如何妥善监管这个新行业作出明智的决定。”
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