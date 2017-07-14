YouTube令音乐界“既爱又恨”

它连续五年高居榜首。但是，从本周开始，韩国流行歌曲《江南Style》不再是YouTube上点击量最高的视频。
朴载相(鸟叔)这首“疯疯癫癫”的歌曲2012年问世时红遍全球，曾引发大规模舞蹈狂潮。现在它被维兹•哈利法和查理•普斯的《再见你一面》取代，后者已经被点击大约28.95亿次。这首流行说唱歌曲出现在2015年动作片《速度与激情7》的片尾。
但是，它刚刚登上榜首就已经面临激烈竞争。路易斯•冯西和扬基老爹2017年的西班牙语/英语歌曲《慢慢来》(DeSpacito)6个月已经被点击25亿次。这首歌曲里有贾斯汀•比伯的一段客串。按照这个速度，到这个夏天结束的时候，《慢慢来》就可能超过《再见你一面》而荣登榜首。
在一个包括视频博客、喜剧片断和各类流行视频的平台，为什么最受欢迎的视频似乎总是歌曲？
事实上，YouTube上目前点击量排名前50的视频有47个都是音乐视频，这个数字凸显YouTube对音乐行业不可思议的重要作用，尽管后者很不情愿承认。
YouTube目前是音乐界尖刻批评的对象。音乐业界指责YouTube鼓励盗版，对权利持有者支付较低的版税。去年，英国的一项报告称，艺人从唱片销售获得的收入高于通过YouTube播放获得的收入。因为YouTube特许权的管理规则与苹果音乐和其他流媒体播放平台遵守的规则不同，YouTube掌握了更大的谈判能力，可以向艺人支付较少的费用。
此外，YouTub松懈的上载规定意味着任何用户都可以上载未经授权的内容——比如一段自制视频，背景音乐是没有获得授权许可的《慢慢来》，在被人发现并下架后也很容易换一个新用户名重新上载。
美国唱片业协会首席执行官加里•谢尔曼去年把这称作“新形式的盗版”。他说：“你不需要躲到黑暗的角落兜售藏在自己车里的东西。你可以在光天化日之下销售，并且靠《数字千年版权法》为自己辩护，证明你的所做所为完全合法。”
YouTube对这种批评有何反应？“我们用我们的平台把艺术家和粉丝联系在一起。”也就是说，公司和音乐人尽可以抱怨，但只要音乐迷仍然打开YouTube欣赏他们最爱的歌曲，权力就掌握YouTube手里。
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