中国呼吁东盟抵制域外势力干涉南海

中国外交部长王毅今天在马尼拉呼吁菲律宾及其他东南亚国家，共同抵制“区域外势力”干涉南海事务。
王毅正在马尼拉访问，他在与菲律宾外交部长凯耶塔诺（Allan Peter Cayetano）举行双边会议之后，召开联合记者会。
他说，“如果区内存在一些区域外势力的话，他们不希望见到南海的稳定，他们想要制造麻烦，我们必须团结起来，向他们说不。”
王毅没有点名任何国家，但美国军舰不时出入南海，挑战中国南海九段线，有时会航行进入中国人工岛12海里范围。
美国虽非南海声索方，但主张拥有航行自由。
上周，澳洲外交部长毕绍普（Julie Bishop）公开谴责北京在南海建造人工岛，呼吁所有南海声索方尊重国际法。
马尼拉于2013年1月将南海争议提交国际仲裁，常设仲裁法院去年7月裁决，中国南海九段线在国际法下没有效力，但北京不承认也拒绝接受仲裁结果。
现任菲律宾总统杜特尔特为修补与北京的关系，决定搁置仲裁结果，不据此在南海争议上向北京施压。
王毅说，中菲关系的改善，促使南海局势朝恢复稳定与增加合作的方向发展。
在东南亚国家联盟与中国就南海行为准则架构的协商取得进展之际，王毅说，这显示中国与东盟国家有处理争议的能力与智慧。（中央社稿）
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