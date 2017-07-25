中俄军演转入海上实兵阶段 引发北约密切盯防

外媒称，7月23日，中俄“海上联合-2017”军事演习继续进行，双方参演指挥员开展了图上推演环节。
图上推演持续多时
据拉美社7月24日援引中国官媒报道，本次行动包括两个战术群向执行导演汇报行动决心，以及两个战术群通过图上推演的方式就行动细节问题开展讨论。
报道称，图上推演持续了数小时，分别对此次军演中的副炮对海射击、抗击空中来袭兵器、联合登临检查、海上搜救、航行补给等多个课目进行了详细周密的预演。
中国海军某驱逐舰支队副队长汪晓勇表示：“本次图上推演有两个目的，一是提高各级指挥员对演习程序和课目的熟悉程度；二是提高中俄双方指挥员的协同默契。”
报道称，此次军演由中俄双方共同组成联合导演部、联合指挥部和战术群指挥所，统一导调海空参演兵力行动。
另据俄罗斯卫星网7月24日报道，据中国国防部网站消息，中俄“海上联合-2017”演习当地时间23日举行了图上推演，演习将从25日起转入海上行动阶段。
“海上联合-2017”演习由中俄双方共同组成联合导演部、联合指挥部和战术群指挥所，统一导调海空参演兵力行动。第一战术群由俄海军“勇敢”号护卫舰、“123”号拖船和中国海军合肥舰组成；第二战术群由中国海军运城舰、骆马湖舰和俄海军“守护”号组成。
中俄“海上联合-2017”演习开幕式7月22日上午在演习导演部举行。
报道称，本次军演分为两个阶段进行，第二阶段演习将于9月中旬在日本海及鄂霍次克海海域举行。
军演创造多个“首次”
据俄罗斯《红星报》7月24日报道，为参加中俄“海上联合-2017”演习，由导弹驱逐舰合肥舰、导弹护卫舰运城舰和综合补给舰骆马湖舰组成的中国海军舰艇编队，历时30多天，穿越三大洋，终于抵达波罗的斯克。
在俄方总导演、俄海军副司令费多坚科夫的欢迎辞中，使用频率最高的词语非“首次”莫属：中国海军首次造访俄最西部城市、两国“海上联合”军演首次在波罗的海举行、军演首次分两个方向即东方的日本海和西方的波罗的海、中国海军舰艇将首次亮相圣彼得堡俄海军节阅兵……
报道称，波罗的斯克在雨中迎来了中国军舰。在俄罗斯，雨中迎客是好兆头。在俄传统的面包和盐接风仪式之后，演习中方总导演、海军副司令员田中和俄方总导演、俄海军副司令费多坚科夫便被中俄记者团团围住。两位将军相识已3年多。难怪费多坚科夫会说，波罗的海舰队今日迎来的不只是尊贵的客人和同行，还是真诚的朋友。
报道称，在驻泊俄军基地期间，运城舰将向波罗的斯克的居民及游客开放。
两国海军将在波罗的海水域演练联合反潜、防空和反舰防御，对海上及空中的各类目标进行实弹射击。他们还将训练落水人员的搜救、参演舰船之间的物资交接、向事故船只提供援助等课目。
本次演习的海上实兵阶段将于本月25日开始。在陆上，两国军人将进行拔河、乒乓球、足球和篮球比赛。
引发北约密切盯防
据英国《泰晤士报》网站7月24日报道，随着中俄继续加强关系，两国军舰本周将在欧洲沿海地区举行军事演习。
演习正在加里宁格勒附近海域进行，这里是俄罗斯夹在两个北约成员国波兰和立陶宛之间的一块高度军事化的飞地。
自2012年以来，中俄海军每年都在太平洋或者地中海举行演习，这是首次在局势高度紧张的波罗的海举行演习。
报道称，美国、英国和其他北约国家都在予以密切关注。随着演习启动，美军欧洲司令部说：“我们密切跟踪俄罗斯与像中国这样的其他参与国的演习。”
另据西班牙《国家报》网站7月23日报道，俄罗斯和中国已开始在波罗的海展开“海上联合-2017”演习。
俄媒认为，联合军演是对北约在波罗的海愈发频繁的军事动作的回应。这表明美国和北约在这里并不享有霸权。俄罗斯国防部宣称，军演的主要目的在于促进两国海军合作，以应对海上安全威胁，并训练俄罗斯和中国舰载人员的协同合作能力，同时增强中俄海军的友谊与合作。
北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约将持续关注俄罗斯在波罗的海国家周边举行的军事演习。
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