举世闻名的台湾骗子进军新加坡 警方一举抓4名台骗

台湾骗子可说是举世闻名，他们最常用的手段就是冒充警察，通过电话欺骗受害人。
这一次，台湾骗子进军新加坡连连得手，其中一名台骗，竟然在新加坡骗了10多次，骗得巨款80万新元。
新加坡警方也不敢懈怠，严阵以待防止台骗入侵。最近，警方一家伙抓获四名台骗，其中三人昨天被控上法庭。
被控的三名台骗分别是52岁的黄营春，34岁的陈朋有，33岁的陈由镇，他们的罪名是不诚实地收取被盗财产。
另外一名台骗是30岁的谢腾财，他是因为涉及冒充诈骗被捕的。
其中，黄营春涉嫌在本月5日傍晚约6时在芽笼向一人收取15万元现金，这笔钱相信是赃款。警方文告也指，黄营春也涉及至少另10起诈骗案，所涉金额超过80万元。
黄营春将被还押一星期，他的案件预计在星期五过堂。
警方7月5日接获一名55岁女子报案，称接到自称是警察的电话，指她因洗黑钱等罪名而被警方调查。电话随后被转接给声称是国外警员的陌生人。
对方提供受害者一个链接，登录类似新加坡警察部队的电子服务网页。她按照指示在网站上输入自己的银行资料，后来发现银行户头在她不知情的情况下被人非法登录，约22万5000元被转入不明的银行户头。
经调查，刑事侦查局的警员掌握了黄营春的身份，并在本月6日将黄营春逮捕。
（题图为去年马来西亚遣返20多名台骗）
警方提醒公众若接到来历不明的电话，应采取以下措施：
■不要接电话，骗子可能采用科技隐藏真实的电话号码，让人以为是本地来电；
■不要汇钱，没有政府机构会通过电话要求汇款；以及
■不要通过电话或是上网提供任何个人资料如网络银行户头资料等。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost