特朗普乱写，竟把李显龙写成佐科，习近平写成“中华民国”总统

白宫今晚发布声明指出，美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面时讨论朝鲜与经贸问题，这次声明白宫只写“President XiJinping of China”，直称“中国主席”习近平。
特朗普今晚已返抵华盛顿，而白宫傍晚在“特习会”后声明中，不像前一次公布双边会谈开始前的特朗普开场谈话逐字稿，在标题上误写成“PRESIDENT XI OF THE REPUBLIC OF CHINA”（中华民国的习总统）。
这一次，白宫不写完整国名，直接称“中国主席习近平”。
白宫在这次20国集团（G20）峰会期间，官方文书错写外国元首头衔不只习近平一人，白宫公布特朗普与日本首相安倍晋三“特安会”开场谈话逐字稿内容，标题也将安倍的头衔误植为“PRESIDENT ABE OF JAPAN”（日本的安倍总统）；“特安会”后的官方声明，才正确写成“Prime Minister Shinzo Abe of Japan”（日本首相安倍晋三）。
而白宫针对“特习会”的声明指出，特朗普和习近平讨论朝鲜试射导弹及核武试验计划造成的不稳定威胁，且有必要响应朝鲜这次试射洲际弹道导弹的重大紧张情势升级，双方重申对半岛非核化的承诺。
声明还表示，两国元首也审视双边关系中，包括经济议题如贸易往来及市场准入其他领域的工作，特朗普和习近平也指示他们的安全与经济团队，在接下来美中相关对话中要有所进展。
另外，特朗普的官方Instagram账号在刊登特朗普与各国元首会面照片时，则一度将与新加坡总理李显龙会面的照片误写成印度尼西亚总统佐科，在众多网民留言提醒后，已经改正。
分不清楚中华民国与中华人民共和国的不同，特朗普团队并非白宫首次摆乌龙的先例，2006年，时任总统布什在白宫迎接当时来访的中国国家主席胡锦涛，当胡锦涛与小布什同台、乐队准备演奏两国国歌，美方司仪英文介绍却说将演奏“『中华民国』国歌”，不过，胡锦涛当时脸上看不出任何表情变化。
另外，前总统奥巴马2015年参加于菲律宾主办的亚太经济合作会议，曾与习近平及当时的台北代表萧万长三人对谈，但当时白宫首席摄影官苏萨（PeteSouza）在新媒体网站Medium将萧万长误认为泰国总理帕拉育，经报导后改正。
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